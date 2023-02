Što će i koliko poskupjeti 1.3.: “Više nikad neće biti kao 2020. godine”

Podijeli :

Sanjin Strukic/Pixsell

Od 1. ožujka trebalo bi doći do novih poskupljenja. Veliki dobavljači najavili su trgovcima čak 60 novih cjenika, što znači da nas od 1. 3., po svemu sudeći, čeka novi skok cijena u trgovinama.

“Poskupljenja će biti, ali ne baš takvog. Neće doći do poskupljenja svih prehrambenih proizvoda 10 posto. Neki proizvodi će poskupjeti 10 posto, neki više od 10 posto, ali neće one najbitnije živežne namirnice”, rekao je Martin Evačić, predsjednik HUP-Udruge trgovina.

Dodaje kako u cjelini ne bi rekao da će košarica prehrambenih proizvoda biti skuplja više od tri do četiri posto, piše Index.

“Teško je precizirati, ovisi o proizvođačima. Prvenstveno je to roba iz uvoza, domaća proizvodnja ne bi trebala. Imamo najave oko poskupljenja prehrambene i neprehrambene industrije, ali kupci će imati izbora. Okrenut će se brendovima koji su jeftiniji. To će očito biti neminovno”, govori on.

“Smirivanje cijena u drugoj polovici godine”

Navodi da će poskupljenja biti tijekom cijele godine.

“Ali ne očekujem enormna poskupljenja kao prošle godine kad je bila opća panika oko rata u Ukrajini. Smirivanje cijena se očekuje u drugoj polovici godine. Činjenica je da i dalje puno toga ovisi o tome kako će se razvijati rat u Ukrajini, s tim je povezan onda i rast cijena energenata, kao i nafte. Sve ovisi o nafti. Sad vidimo da cijena nafte pada, trebalo bi to dovesti do smirivanja cijena”, rekao je.

Istaknuo je da ne treba očekivati povratak na stare cijene kakve su bile prije nekoliko godina.

“To nije realno. Nije realno da mlijeko košta 0.50 eura. Ili da šećer košta 0.40 eura. To više nikad neće biti. Europa je imala ogromne viškove koje je plasirala tamo gdje je našla tržište, a to je bila i Hrvatska koja ima visoku zastupljenost uvoza. Sve to se prenijelo na nerealno niske cijene. Kažem, realna cijena mlijeka je oko jednog eura, možda jeftinije za neke robne marke. Ali ta cijena će se zadržati. Nema povratka na staro”, zaključio je.

Novotny: “Nemoguće je da će cijene pasti na razinu iz 2020. godine”

“Nemoguće je da će cijene pasti na razinu iz 2020. godine, to se neće dogoditi. Hrvatska je dio europodručja, prepustila je odgovornost za borbu protiv inflacije na Europsku središnju banku, ona još uvijek ne slijedi zaoštravanje monetarne politike kao što to već radi američki FED”, rekao je ekonomski analitičar Damir Novotny.

Dodaje da je u Hrvatskoj problem bio pokušaj Vlade da utječe na inflaciju.

“To ne može nijedna vlada pa tako ni ova Hrvatska. Ne može se kroz fiskalne ili porezne politike slati različite signale. Sa svojim mjerama vlada je negativno utjecala na kretanje inflacije, odnosno u korist rasta cijena.

Vlada je neke cijene i ograničila, ali one će morati narasti kad se cijene liberaliziraju. A to se mora dogoditi. No inflacija neće biti problem kao prošle godine, makroekonomska slika će biti pod kontrolom”, navodi. “Ali moram naglasiti i da plaće neće pratiti taj stupanj rasta, plaće uvijek gube bitku u utrci s inflacijom, to je tako”, objasnio je ekonomski analitičar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Koja država Europe ima najviše poliglota? Hrvatska prilično uspješna! Što ministar kaže o najavi novog poskupljenja? “Rusiji bi se mogao otvoriti prostor za novo gomilanje nuklearnog potencijala”