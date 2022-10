Stručnjak za energetiku: Kućanstva plaćaju skuplju struju nego gospodarstvenici

Podijeli:







Nenad Kurtović, stručnjak za energetiku i savjetnik u udruzi Splitski potrošač, za N1 Studio uživo objasnio je zašto misli da je mjera koja propisuje subvencioniranu električnu energiju za kućanstva do 2500 kWh apsurdna.

“Propisanih 2500 kWh sati se odnosi na šestomjesečno razdoblje i to sigurno nije dostatno na sve potrebe jer glavnina utroška električne energije ide na grijanje, pripremu tople vode i kuhanje. Kontinentalna kućanstva koja imaju prirodni plin otprilike troše 10.000 kWh godišnje, za zimski period oko 7000 kWh. To je samo za grijanje, toplu vodu i kuhanje”, rekao je Kurtović.

Ističe da to nije problem samo na području Dalmacije.

“To je od Konavla do Savudrije, a ima tu i kućanstava u kontinentalnom dijelu. Po procjeni HERA-e, radi se oko 340.000 kućanstava koji koriste samo električnu energiju”, rekao je.

Kazao je i da nitko u EU nije svojim kućanstvima učinio ovo što je naša Vlada učinila kućanstvima koji imaju samo električnu energiju.

“Svi su zaustavili rad cijena s 1. listopada, svi traže formulu kako smanjiti, jedino smo mi u priobalnom dijelu dobili ovakvu odluku koja je apsolutno apsurdna”, navodi Kurtović.

“Gospodarstvenici koji spadaju u grupu do 250.000 kWh, njima će sa svim davanjima 1 kWh koštati 1,12 kuna. To su kafići, pekare, kladionice. Isto to će platiti i škole, ambulante… Kućanstva koja imaju do 2500 kWh će platiti 1,05 kuna 1 kWh, a kućanstva koja nemaju ovo i moraju preko 2500 kWh, oni plaćaju 1,20 lipa kWh. Apsurdna situacija da netko tko ostvaruje dohodak, profit ima nižu cijenu električne energije jer se subvencionira. Njega se nagradilo i pomoglo mu se, i to je dobro, ali moglo se pomoći i ovoj drugoj grupi”, poručio je Kurtović.

Ako ćemo štedjeti, istaknuo je naš sugovornik, onda moramo svi. Na pitanje hoće li biti nestašice električne energije, kazao je:

“U lošoj smo situaciji jer je hidrologija loša, jer su obnovljivi izvori trenutno loši, cijena plina je loša, prvo zahlađenje će biti aktiviranje svih tih izvora. Sav taj teret se sada gomila u HEP-u.”

