Ministar turizma: Hrvatska treba biti destinacija u koju dolaze gosti više ili visoke platežne moći

Tonči Glavina, ministar turizma i sporta (HDZ), u N1 Studiju uživo s našim Ilijom Jandrićem razgovarao je o očekivanjima od turističke sezone.

U ponedjeljak počinje zagrebački INmusic, poznati festival na otvorenom, a ministar je komentirao i koliko su ovakve manifestacije bitne, osobito tijekom ljeta.

“Jako su bitne jer upravo atraktivne manifestacije stvaraju motive dolaska. Osim što je obala sad puna, jako je dobro da se ovaj festival sad održava i da je Zagreb centar dobre muzike i zabave”, kazao je Glavina.

“Hrvatska mora biti destinacija s jako puno sadržaja jer se tako stvara dodatna vrijednost”, dodao je.

Osvrnuo se i na druge hrvatske gradove koji su popularni među turistima. “Pula ima izvanrednu koncertnu predstavu kroz cijelo ljeto sa svjetskim imenima, nametnuo se i Šibenik kao jedna nezaobilazna destinacija, u Splitu je Ultra tako da smo definitivno prepoznati kao destinacija koja je jako interesantna i za takve spektakle i napravit ćemo što možemo da privučemo i širu publiku.”

Uspješna predsezona

Dodaje da su zadovoljni brojkama iz predsezone. “Za prvih šest mjeseci imamo još bolje rezultate nego prošle godine što se tiče dolazaka i noćenja. Kad govorimo o rastu fizičkih pokazatelja, onda nas taj rast zanima u tom dijelu godine – predsezone i posezone, dok u ovom glavnom dijelu sezone bih se usudio reći da bi bilo dobro da brojke budu i nešto malo manje.”

“Imali smo rast sa 7% dolazaka i 2% za noćenje za ovih pola godine, s tim da je lipanj bio nešto slabiji nego što smo očekivali. Imali smo loše vrijeme prvih 10 dana i to se najviše osjetilo u campingu, u Istri”, naveo je ministar.

Komentirao je i kako europsko nogometno prvenstvo koje se održava u Njemačkoj utječe na dolazak gostiju.

“Imatre Euro pa Olimpijske igre, one se održavaju u srcu Europe u dvije zemlje koje su atraktivne, i to u srcu ljeta, i to će se definitivno osjetiti i toga naš turistički sektor mora biti svjestan”, kazao je Glavina.

Pitanje održivosti

Ministar je govorio i o stanju tijekom špice sezone, odnosno koliko je to održivo i jesmo li preopterećeni u tom dijelu.

“Kad govorimo o održivosti i očuvanju, to se odnosi i na kvalitetu života i kad lokalno stanovništvo osjeti više tereta nego benefita, to je problem, kao što sad imate na Palma de Mallorci itd. Upravo zato moramo djelovati danas, da nam se te situacije ne dogode za tri ili pet godina”, rekao je.

Kaže da je stoga donesen i novi zakon zahvaljujući kojem će moći donositi odluke o limitiranju smještajnih kapaciteta i slično, ali da se odluke moraju donositi utemeljno na operativnim planovima.

“Mi smo zemlja koja je ograničena prostorom, nismo po veličini kao Francuska, Italija ili Španjolska. Sukladno tome ne trebamo biti zemlja masovnog turizma. Mi smo u samom vrhu po atraktivnosti, trebamo biti destinacija visoke i više dodane vrijednosti, a to znači destinacija u koju dolaze gosti više ili visoke platežne moći, u koju putuju tijekom cijele godine”, rekao je.

Odnos cijene i kvalitete

Ipak, ističe da treba pripaziti na odnos cijene i kvalitete. “Ako stvorimo percepciju da smo skupa destinacija, to će nam se obiti o glavu, moramo pripaziti, ne bi trebali biti jeftiniji od Španjolske i Italije, ali niti skuplji.”

Ministar se osvrnuo i na potez Venecije u kojoj se sada naplaćuje ulazak u grad. Glavina smatra da su to vatrogasne mjere i nije siguran da će polučiti ozbiljniji rezultat.

“Da to sad ide raditi neki hrvatski grad, imali bi antipromociju, ne možda na razini tog grada, ali možda na razini cijelog hrvatskog turizma”, rekao je.

Utjecaj klimatskih promjena

Glavina navodi i da je utjecaj klimatskih promjena na turizam također problem. “To postaje ozbiljan problem i to je tema za budućnost, ali i za sadašnjost. Pokrenuli smo zelenu tranziciju hrvatskog gospodarstva i hrvatskog turizma, preko 350 milijuna eura smo u prošlom mandatu dodijelili turističkom sektoru. Sva ta sredstva dolaze s određenim obvezama, a to je da morate kao potencijalni korisnik provesti zelenu tranziciju.”

Što se tiče nedostatka radnika u turizmu, kaže da se taj problem privremeno poboljšava uvozom strane radne snage, ali navodi da su hotelijeri ove godine zapošljavali puno više hrvatskih državljana.

Prognoza za Vatrene

Hrvatska će večeras od 21 sat u Leipzigu tražiti prolaz u nokaut fazu, a za to je potrebna pobjeda protiv Italije. Ministar je uvjeren u slavlje Vatrenih.

“Vječni sam optimist i duboko vjerujem da ćemo mi pobijediti. Preponosan sam na naše momke i izbornika, kad vidite grad prepun ‘kvadratića’, koju reputaciju je Hrvatska dobila zahvaljujući toj zlatnoj generaciji, kakav god rezultat bio, zadužili su nas za dva života”, poručio je Glavina.

