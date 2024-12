U nekim trgovinama u Njemačkoj jedan kupac smije kupiti samo tri maslaca – evo zašto

Podijeli :

Pexels

Zbog velike potražnje, neke njemačke trgovine uvele su ograničenje u prodaji maslaca. Po kupcu se može prodati samo tri paketa maslaca. Mjera je uvedena kako bi se osiguralo da svi imaju priliku kupiti ovu namirnicu, koja je u ovo doba godine vrlo tražena.

Njemački komičar Mario Barth (52) šokirao se kad mu je blagajnica u Edeka trgovini nedavno na blagajni rekla kako smije kupiti samo tri maslaca, a četvrti mora vratiti.

Cijene do 40 posto više nego lani: Ovo je cijena maslaca u njemačkim trgovinama Njemačke kompanije planiraju manje zapošljavanja i više otkaza

“Mislio sam da me zeza”, rekao je Barth.

Naime, Barth je naišao na “pravilo maslaca”, koje je privremeno na snazi u mnogim supermarketima diljem zemlje. Supermarketi su obavezni učiniti namirnice koje su posebno tražene dostupnima što većem broju kupaca. Na primjer, tada vrijedi pravilo: maksimalno tri paketa maslaca po kupcu, piše Fenix magazin.

No, Mario Barth je bio iznenađen: “Svaki dan političari i vlada govore kako sve ide dobro.” Kako je to divno objašnjava on u videu na Instagramu. Sada je zbunjen i šokiran. Naime, u Edeka trgovini želio je samo kupiti stvari za pečenje kolača, brašno, šećer i, naravno, četiri paketa maslaca.

“Stoji ona na blagajni, vrlo ljubazna, stvarno draga osoba, i pomalo se čak i postidjela i kaže: Gospodine Barth, to nije moguće”, prepričao je Barth.

Komičar je zatim zbunjeno pitao što je pogrešno napravio. Odgovor blagajnice bio je: “Svaka osoba smije kupiti samo tri paketa maslaca.“

Barth je, kako kaže, pokušao smisliti trik i zamolio svoju djevojku, s kojom je bio u kupovini, da kupi dva paketa maslaca: “Ja dva, ona dva. No, ni to nije bilo dopušteno! Pravilo je bilo jasno: tri paketa po kućanstvu.”

“Ako mi sad netko od tih glupana gore objasni da sve ovo u ovoj zemlji ide kako treba, stvarno ne znam. Pričamo o maslacu, htio sam kupiti maslac. Ali očito imamo nestašicu maslaca, ne znam”, komentirao je komičar.

Nestašica sirovina

Edeka trenutno objašnjava u mnogim trgovinama putem istaknutih plakata: “Zbog trenutne kontinuirane nestašice sirovina, molimo za razumijevanje, jer opskrba maslacem ostaje izazovna. Zbog toga su prisiljeni „maslac izdavati samo u količinama koje su uobičajene za kućanstva.”

Hrana u njemačkim bolnicama: Ovdje se štedi na svakom centu

U nekim trgovinama pet paketa smatra se uobičajenom količinom za kućanstvo, dok u drugima to iznosi samo tri.

O količinama u kojima supermarketi prodaju pojedine proizvode, odluku donose sami trgovci, izjavio je HDE (Savez trgovaca). Na snazi je sloboda ugovaranja. “Zbog toga trgovci ne mogu biti obavezani prodavati neograničene količine svakome, rekao je HDE-ov pravni stručnjak Peter Schröder.

Edeka je na upit BILD-a odgovorila da pojedini operateri trgovina samostalno odlučuju o organizaciji svojih trgovina i asortimana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dragan Primorac: Nova laž iz kuhinje Zorana Milanovića U mljeveno meso uvijek dodajte tajni sastojak za sočnije ćufte i faširance