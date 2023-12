Umirovljenici ogorčeni: Jednokratna isplata pomoći je poniženje!

Podijeli :

Davorin Visnjic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković predstavio je u četvrtak novi paket mjera pomoći umirovljenicima pa na sjednici slavodobitno istaknuo da im nitko nikad nije toliko pomogao kao njegova Vlada.

Pitali smo umirovljenike što misle o Plenkovićevoj božićnici: “On je najbolji. Lijepi dečko, kao glumac fin, zna jezike”

“Situacija je sljedeća. Oni koji imaju mirovinu do 300 eura, dobit će 160 eura, oni s mirovinom od 300 do 435 eura, dobit će 120 eura, onima kojima je mirovina od 435 do 570 eura, dobit će 80 eura, onima kojima je od 570 do 700 eura, dobit će 60 eura, a oni od 700 do 840, dobit će 50 eura. Ukupno, 79 milijuna eura za 830.000 umirovljenika. Na ovaj način, ponovit ću, jednokratnim naknadama smo u posebnim paketama, usmjerili sve skupa 450 milijuna eura. Ovo je poruka Vlade umirovljenicima da mislimo na njih i njihovu situaciju”, rekao je Plenković.

Iz Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) tvrde da je ovo božićnica i da bi ona trebala biti zakonski određena pa da se dobiva svake godine. Smeta im što oni s mirovinama iznad 840 eura neće dobiti ništa. Slično razmišljaju i u Matici umirovljenika Hrvatske, ali jednu drugačiju sliku nude iz platforme Umirovljenici zajedno, koja objedinjuje Stranku umirovljenika (SU), Blok umirovljenici zajedno (BUZ) i Demokratsku stranku umirovljenika (DSU).

“Nema dvojbi da se u mandatu ove Vlade nominalno radi o rekordnom rastu – povećanju mirovina kao i o rekordnom usklađivanju mirovina, no isto ako nema dvojbi da usprkos svemu navedenom imamo i rekordan broj umirovljenika s mirovinama koje su ispod ili uz samu liniju siromaštva. Dakle usprkos tome što nominalno imamo rekordan rast mirovina to ne znači da istovremeno imamo i realan rast mirovina, upravo suprotno, po svim parametrima i dalje imamo realan pad mirovina, a evo i zašto”, rekao nam je Milivoj Špika iz BUZ-a pa nastavio:

Umirovljenici o božićnici iz Vlade: “Imamo dvije zamjerke”

“Ako je činjenica da su mirovine tijekom prethodne tri godine rasle 25 posto, a činjenica je i da u istom periodu imamo i inflaciju od 25 posto, onda se ne radi ni o kakvom realnom povećanju mirovina. Dodamo li prethodno navedenom rast cijena od tridesetak posto, posebno hrane kao najveće stavke, onda dolazimo do zaključka da je kupovna moć umirovljenika u navedenom periodu zapravo značajno smanjena usprkos svim rekordnim povećanjima. Problem rastućeg siromaštva se ne može riješiti povremenim paketima pomoći, 13. mirovinama, karticama za popuste, besplatnim prijevozom željeznicom i sličnim PR prijedlozima već samo novom formulom za izračunom mirovina sadašnjim i budućim umirovljenicima kako je to predložila Platforma umirovljenici zajedno, i za što dobivamo sve veću podršku javnosti, posebno umirovljenika.”

Konkretno, Platforma traži izračun mirovina na bazi 75 do 80 posto neto plaće kroz deset najboljih godina uz zaštitnu aktualnu vrijednost mirovine (AVM) od 18,5 eura za svaku godinu staža te ukidanje penalizacije s navršenih 65 godina.

“Ovim se prijedlogom svi umirovljenici sa stažom od, primjerice, 30 godina i sadašnjom mirovinom od otprilike 300 eura podižu na minimalno 550 eura. Ili, oni s 40 godina staža koji sada imaju mirovinu od 400 do 500 eura, imali bi startnih 750 eura”, tvrdi Špika i napominje:

“S političke strane je jasno da Vlada prikazuje samo jednu stranu medalje, koja obzirom na ono što radi izgleda veoma lijepo, no kada pogledamo i onu drugu stranu te iste medalje, onda postaje jasno da razloga za neko zadovoljstvo baš i nemamo.”

Tvrdi i da se oko ovog paketa pomoći Vlada nije konzultirala s predstavnicima umirovljenika, koje, kako kaže, vidi kao pojedince čiji interes je isključivo osobni.

“Ove “božićnice” je najavio bez ikakvog dogovora s takozvanim predstavnicima umirovljenika pa je sve izvjesnije kako i Vlada uviđa da Jasna Petrović, Višnja Fortuna, Veselko Gabrićević i Silvano Hrelja nemaju nikakvu političku težinu, kao i da kroz rad u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe ne predstavljaju nikoga drugoga osim sebe samih i svojih osobnih interesa”, kazao nam je na kraju Špika i još jednom istaknuo da njegova platforma radi sve kako bi umirovljenike izvukla iz zone siromaštva.

Dragica Trumbetaš, predsjednica stranke Hoćemo pravedno!, također se ne slaže s ocjenom da je aktualna vlast pomogla umirovljenicima više od ijedne prije.

Znate li koliku ćete imati mirovinu? To ćete moći provjeriti uz novi kalkulator

“Plenković je predizborno obećao 60 posto udjela u prosječnoj plaći, a u njegovom mandatu pali su do ispod 36 posto. Sada su približno na udjelu koji su imali na početku njegovog mandata, a što realno vrijedi puno manje, obzirom na to da u vremenu velike inflacije, usklađivanje i isplata dolaze nakon šest do osam mjeseci zakašnjenja. Troši se danas, a nadoknada će biti u trećem mjesecu. U međuvremenu, umirovljenici su iscrpili sve svoje rezerve koje su čuvali za crne dane”, ističe Trumbetaš i dodaje:

“Država je zbog toga što ne usklađuje mirovina u vremenu kada se ona i troši uštedjela 112 milijuna eura ove godine, a cjelokupna pomoć koja se dijeli iznosi 79 milijuna eura. Ovakav način isplate nečega što nam je zakonom zagarantirano (Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja, op.a.) dodatno je smanjio vrijednost mirovine i samim time kupovnu moć.”

Na kraju je naglasila da ova jednokratna isplata nije pomoć nego poniženje onima koji su zaradili svoje mirovine i ne žele biti socijalna kategorija.

“Ljudi žele mirovine od kojih se može pristojno živjeti svaki mjesec u preostalim godinama života.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Plenković objavio koliko će umirovljenici dobiti za Božić Sve je više korone, 5.000 zaraženih u tjedan dana. Epidemiolog Kaić ima važnu poruku