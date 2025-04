Što slijedi na globalnom planu? “Kina će svakako pobijediti Ameriku u trgovinskom ratu”

Podijeli :

Zorana Baković, dugogodišnja specijalna dopisnica ljubljanskog dela iz jugoistočne Azije i Kine za N1 Studio uživo dala je iscrpnu analizu i preciznu dijagnozu geopolitičke situacije nakon što je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo carinski rat protiv Kine, koji je kineski predsjednik Ši Đin Pin očito prihvatio, ne samo zato što zapravo nije ni imao drugog izbora, nego zato što vjeruje da u njemu može pobijediti - ili barem manje izgubiti. Baković je još prije tri godine rekla da će Kina prihvatiti svaki oblik rata koji joj se nametne - bio to trgovinski ili oružani sukob. Prije svega jer smatra da u takvom slučaju nit nema drugog izbora.

“Ovo je sad moment biti ili ne biti, Kina je u prilici pokazati da je sila koja ne može ulaziti u odnose sa drugom svjetskom supersilom na neravnopravnoj nozi i na tome inzistira, jedino iznenađenje koje je Trump priredio Kini je ono koje se odnosi na njegovu (ne)obzirnost prema vlastitoj ekonomiji i vlastitoj državi, jer Kina ne može vjerovati da je Trump u stanju žrtvovati toliko i nanijeti toliko boli prije svega vlastitom stanovništvu i potrošačima te onome u čemu je Amerika doista dominirala svijetom – ogromnom povjerenju u američku ekonomiju i američki dolar te stabilnosti američkih državnih obveznica, kojih je Kina drugi po redu vlasnik na svijetu”, ističe Baković.

Kina, kaže ona, nije vjerovala da će bilo tko u SAD-u ići toliko daleko, no za taj trgovinski sukob spremala se ne samo tijekom druge polovice prvog Trumpovog mandata nego i tijekom sve četiri godine mandata Joea Bidena, koji je također prema Kini vodio svojevrsni trgovinski rat, doduše više preko sankcija i drugih mjera, a ne preko carina.

“Ovo što se sada događa Kini istodobno otvara nekoliko velikih šansi, a prije nego što te šanse iskoristi neće prihvatiti pregovore koje Trump nudi, kaže Baković, objašnjavajući da Kina sad ima priliku konsolidirati svoje vlastito tržište, uspostaviti odnose sa susjednim zemljama na posve drugačijim temeljima, te pokazati SAD-u da itekako ima čime nanijeti bol američkim kompanijama koje su silno zainteresirane da ovo čim prije prestane.

Opsesija u SAD-u je zaustaviti kineski rast i onemogućiti rivala na globalnoj razini, no strategija koju Kina već dulje vrijeme razvija je da u bilo kojem scenariju trgovinskog, financijskog ili oružanog sukoba podiže razinu boli koju će Amerika trpjeti zbog toga i tu se sada pokazuje da je Kina dosta spremna ušla u sve ovo, nimalo bez opasnosti da i sama dobije duboke rane”, upozorava Baković.

Kina je spremna reagirati sasvim drugačije i pokušat će produbiti svoje vlastito tržište, otvoriti tržišta susjednih zemalja te tako nadoknaditi gubitke koje će imati na američkom tržištu. Svojim građanima će ponuditi subvencije i kredite te tako podići potrošnju i potražnju za kineskim robama u jednom vrlo širokom paketu raznoraznih mjera koji se upravo sprema, čime će Kina postati još samodovoljnija nego što trenutno jest.

“To će Kinu koštati i da se razumijemo, Kina iz ovog neće izići potpuno bez očerupanog perja, ali ona je na to pripravljena”, ističe Baković.

Naravno, sve nužne mjere bit će mnogo lakše provesti Kini nego SAD-u, zbog njezinog centraliziranog sustava autoritarne i autokratske države koja puno toga može što Amerika ne može. Osim na sve to, Kina računa da će podići ekonomski nacionalizam u smislu “idemo kupovati kinesko”, što se već umnogome pokazuje, a taj ekonomski nacionalizam će biti jako bitan i za najvažniji korak u narednih nekoliko desetljeća – a to je uspostava potpune kontrole nad Tajvanom. Sve to će biti dio projekta koji Kina nije zamislila da izgleda ovako kako u ovom trenutku izgleda, ali će ga svakako iskoristiti na najbolji mogući način u svoju korist.

“Ono što je jedino iznenađenje za Kinu je kako je moguće, kako je uopće došlo do toga da je na čelo SAD-a došao čovjek koji to radi zato što ne zna što radi i čemu sve to vodi – ili to radi s nekom namjerom koja je Kinezima jako teško razumljiva”, objašnjava Baković pogled iz kineskog kuta.

Govoreći o tome da je Trump djelomično povukao svoje carine prema svijetu tek u trenutku kad je krenuo potop na tržištu obveznica, Baković kaže da se pokazalo da nisu točne prve sumnje da je Kina krenula s rasprodajom američkih državnih obveznica, jer je Kina silno oprezna prema tim obveznicama zato što su one dio njezinih deviznih rezervi koje kontrolira narodna banka i koje su vrlo bitne za stabilnost kineske valute.

Središnja vlast, pojašnjava Baković, tečaj juana drži smišljeno podcijenjenim kako bi se pomoglo izvoznoj konkurentnosti kineskog gospodarstva, no želi izbjeći svako spuštanje ispod strogo kontroliranih razina. Ispostavilo se da je mnogo veći problem u američkim državnim obveznicama koje drži Japan, ali one nisu pod kontrolom vlade, već privatnih imatelja poput osiguravatelja, koje država ničim ne može zaustaviti da prodaju u trenutku kad je poljuljano povjerenje u američko gospodarstvo.

“Po mojem sudu, Kina će izići kao pobjednik ovako ili onako, odgovara Baković na pitanje je li znatno manja izloženost kineskog gospodarstva prema američkom tržištu, nego američkog prema kineskom razlog yašto Kina vjeruje da može pobijediti Ameriku.”

Naime, kaže Baković, ovdje se Trump poigrava s onim što je najveće bogatstvo Amerike, a to je to ogromno povjerenje u američki dolar posljednjih stotinu godina, povjerenje koje je puno vrijednije od zlata, ali s druge strane mnogo osjetljivije od bilo čega s čime se moće ulaziti u ovakve avanture. Kina je već ušla u diplomatsku ofenzivu, kreće u pregovore sa svim svojim susjedima, uključujući i one koji su bili jako blizu SAD-u, kako bi stvorila nešto što neće biti baš novi blok, jer Kina ne stvara blokove, ali svakako veza koja će biti utemeljena upravo na pitanju: Može li se Americi kao zaštitniku njihove sigurnosti – uopće više vjerovati?

