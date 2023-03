Brzinski ručak za ravan trbuh: Recept za ukusnu roladu od špinata

Podijeli :

Ako nemate puno vremena za kuhanje i eksperimentiranje, a htjeli biste pojesti nešto zdravo i ukusno, na pravom ste mjestu jer donosimo jednu odličnu ideju.

S nekoliko uobičajenih i pristupačnih sastojaka možete napraviti ukusno i oku ugodno jelo.

Rolada od špinata punjena aromatiziranim svježim sirom odličan je i brzinski ručak za ravan trbuh, koji možete ponijeti na posao. Još jedan plus je to što u hladnjaku može stajati i do tri dana, a možete ga jesti i za doručak, uz čašu jogurta, piše Zadovoljna.hr.

Sastojci:

Za roladu:

200 g zamrznutog špinata

5 jaja

Žlica kiselog vrhnja

1 dl ulja

100 g prosijanog glatkog brašna

Pola praška za pecivo

Sol po želji

Za nadjev:

250 g krem sira

Ostatak kiselog vrhnja

Češnjak

Čajna žlica maslinova ulja

Sol, papar, vlasac

Priprema:

Blanširajte špinat, prohladite ga i sitno nasjeckajte.

Odvojite bjelanjke od žumanjaka. Bjelanjcima dodajte prstohvat soli pa ih izradite u čvrsti snijeg.

Brašnu dodajte prašak za pecivo. Dodajte žumanjke, špinat, ulje, sol i vrhnje pa dobro promiješajte. U smjesu lagano, kuhačom dodajte snijeg od bjelanjaka pa još jednom lagano promiješajte kako biste dobili kompaktnu smjesu.

Četvrtasti pleh za pećnicu obložite papirom za pečenje pa izlijte smjesu.

Pecite na 180 stupnjeva 15 do 20 minuta. Dok se biskvit peče, pripremite nadjev.

Protisnite češnjak, dodajte mu maslinovo ulje, začine i kiselo vrhnje. Smjesu pomiješajte s krem (ili posnim) sirom.

Kad je biskvit pečen, zarolajte ga u mokru krpu, sve dok se ne ohladi. Hladni biskvit nadjenite sirom i zarolajte.

Roladu prije posluživanja ostavite najmanje sat vremena u hladnjaku.

Savjet: Ovako pripremljenoj roladi možete dodati šunku, tunu, losos ili povrće i tako jelo podići na još višu razinu. Rolada od špinata je paktično jelo koje može biti i party hrana, a možete ju pakirati i mališanima za veliki odmor.

