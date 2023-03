Podijeli :

Postoje neki tradicionalni okusi koji u novim slasticama nisu toliko česti. Jedan od tih je i mak od kojeg se priprema čarobni kolač od maka. Svoje ime dobio je od poznatog blogera Saše i Sašine kuhinje jer se od jedne smjese dobiva čak pet slojeva kolača. Izgleda nevjerojatno da od jedne jednostavne smjese koju čitavu ulijevate u posudu uspijevate dobiti čak pet slojeva.

Kako navodi bloger Saša iz Sašine kuhinje, prvi sloj je čvršći, a okusom sliči na puding od vanilije. Drugi sloj je ukusna žuta krema od jaja koja podsjeća na onu iz kremšnita. Treći sloj je punjenje od maka, četvrti sloj je tanki sloj bijele čokolade, a zadnji je mekani, spužvasti biskvit.

Posebna je kulinarska znanost iza ovog recepta, no Saša i njegovi pratitelji koji su isprobali recept za čarobni kolač od maka tvrde da zaista uspijeva.

Zašto je dobro jesti mak?

Zaljubljenici u okus maka ovaj će kolač apsolutno obožavati.

Međutim, prije nego krenemo s receptom za čarobni kolač od maka, istaknut ćemo par stvari zbog kojih je dobro uvrstiti mak u svoju prehranu. Među komentarima na blogu pronašli smo dosta onih koje zanima mogu li mak zamijeniti nekom drugom namirnicom poput oraha jer im mak nije ukusan.

Prije nego se i vi odlučite na takvo nešto, pročitajte zašto je dobro jesti mak:

– obiluje nezasićenim masnim kiselinama koje štite od raka i bolesti

– štiti srce i krvne žile

– jača imunitet

– regulira krvni tlak

– koristi se za liječenje kožnih oboljenja

– ublažava probavne probleme

– pomaže kod respiratornih problema

– smiruje stres i anksioznost

Ako ste i prije nabrajanja prednosti maka za zdravlje željeli saznati kako napraviti čarobni kolač od maka, u nastavku donosimo recept.

Recept za čarobni kolač od maka

Za ovaj čarobni kolač od maka trebat će vam dosta sastojaka, no sigurno ih već sve imate u kuhinji. Ovo su potrebni sastojci za kolač od maka:

Tamna smjesa:

– 75 grama maslaca

– 100 grama bijele čokolade

– 5 žumanjaka

– 150 grama šećera

– jedan vanilin šećer

– 5 žlica hladne vode

– 100 grama glatkog brašna

– malo soli

– malo ribane korice limuna

-200 grama mljevenog maka (bez dodanog šećera)

– žlica ruma

– 6 dcl hladnog mlijeka

Svijetla smjesa:

– 5 bjelanjaka

– malo soli

– 2 žlice soka limuna

Priprema čarobnog kolača od maka

Prvo počnite s pripremom tamne smjese. Maslac otopite u lončiću na laganoj vatri pa u to dodajte bijelu čokoladu koju ste prethodno natrgali na kockice. Otopite sve skupa pa ostavite da stoji, može biti i umjereno toplo. Jaja razdvojite bjelanjke od žumanjaka pa za ovu smjesu koristite žumanjke. U žumanjke dodajte šećer i vanilin šećer pa dobro promiješajte ručnim mikserom. U ovom koraku kuhar predlaže korištenje ručnog miksera umjesto električnog s obzirom na to da se radi o dosta kompleksnom receptu. Cilj je da žumanjci ne budu previše kremasti jer onda bi kolač mogao drugačije ispasti.

Nakon nekoliko minuta miješanja rukom kada je smjesa već svijetla, dodajte hladnu vodu u velim žlicama. Miješajte dok dodajte vodu. Nakon toga dodajte otopljeni maslac s čokoladom pa dalje sve miješajte. Prilikom dodavanja mješavine maslaca i bijele čokolade pripazite da nije vruća. Ne mora biti hladna, ali mora biti barem mlaka.

U to sve dodajte glatko brašno, prstohvat soli i malo korice limuna. Sve miješajte rukom dok se ne sjedini. U tu smjesu dodajte mak tako da ga dodajete postepeno uz miješanje. Jako je važno za uspješnost čarobnog kolača od maka da u mljevenom maku nema dodanog šećera.

Kada je sve sjedinjeno dodajte žlicu ruma i hladno mlijeko, ponovno postepeno i uz miješanje. Kuhar savjetuje da ne izbjegavate rum u ovom koraku.

Za svijetlu smjesu iskoristite bjelanjke u koje dodajte sok limuna i prstohvat soli, a onda sve to trebate istući u čvrst snijeg. Polako krenite dodavati tamnu smjesu u svijetlu i lagano miješajte. Ovdje nije nužno da se sve potpuno sjedini, u redu je ako ostanu dijelovi bjelanjka u grudicama. Važno je da nježno miješate.

Maslacem premažite lim veličine 30×20 centimetara, ali nemojte dodavati brašno. Kuhar savjetuje da ne koristite veću posudu za ove navedene količine sastojaka.

Stavite peći na 160°C na sat vremena, a upalite i donji i gornji grijač, no bez ventilatora. Stavite kolač na sredinu ranije zagrijane pećnice. Kada je čarobni kolač od maka gotov on će se spustiti i tako ga ostavite na sobnoj temperaturi barem pola sata. Nakon toga ga možete spremiti u hladnjak da se do kraja ohladi.

Iskustva osoba kojima je kolač uspio

Saša uvijek ostavlja prostora da njegovi čitatelji komentiraju je li im uspio čarobni kolač od maka.

U nastavku donosimo par komentara koji će vam dobro objasniti isplati li se raditi kolač od maka.

“Danas napravljen, odličan. Samo da napomenem da sam sve radila mikserom i ispalo je savršeno. Hvala na ovom receptu!” – piše Mara.

“Nisam vjerovala da tako nešto može biti. Ispekla sam ga i uvjerila se da je baš tako. A jednako tako je fin i sočan i još bolji za jesti. Sve pohvale!” – piše Verica.

“Isproban i odličan je. Oduševio sve ukućane. Tako lagan, sočan, ne presladak… Jednostavno savršen. Zahvaljujem na receptu. Ovaj će se često pripremati!” – piše Danijela.

