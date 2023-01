Podijeli :

Izvor: Unsplash

Riža je namirnica koju velika većina ljudi ima u domu. Lagana je za pripremanje, a sirova ima dug vijek trajanja. Ipak, može li se riža pokvariti?

Odgovor na to pitanje glasi – ovisi kako je čuvate.

Kako skladištiti rižu

Ne radi se o kvantnoj fizici. Rižu držite na suhom i hladnom mjestu, poput smočnice. Kad otvorite pakiranje riže, prebacite je u zdjelu koja se može hermetički zatvoriti ili u vrećicu za zamrzivač. Najvažnija stvar kod skladištenja riže jest da ostane na suhom i sigurna od nametnika.

Jedna od opcija je i držanje riže u hladnjaku ili zamrzivaču. Ako se odlučite za hladnjak, rižu stavite u zdjelu s poklopcem ili u vrećicu s kliznim zatvaračem. Ukoliko rižu, pak, želite skladištiti u zamrzivaču, stavite je u vrećicu i potrudite se iz nje istisnuti što više zraka možete.

Hladnjak i zamrzivač također su opcije za čuvanje skuhane riže. Ako je planirate iskoristiti u roku od nekoliko dana, rižu možete držati u hladnjaku. Ipak, tamo je stavite tek kad se ohladila i općenito izbjegavajte u hladnjak stavljati jako vruću hranu.

Ako želite skuhanu rižu čuvati dulje vrijeme, zamrznite. Kad je poželite jesti, postoji nekoliko načina kako je odmrznuti. Jedan od njih je u mikrovalnoj, i to tako da rižu odmrznete na niskoj temperaturi u kratkim vremenskim intervalima, a kad se riža u potpunosti odmrzne, možete je zagrijati na višoj temperaturi. Ako je suha, dodajte joj žlicu ili dvije vode.

Druga je opcija odlediti rižu u tavi, prvo na jako laganoj vatri, a onda je povećajte kako se riža odledi.

Treći način odleđivanja riže je da je po vađenju iz zamrzivača stavite u hladnjak preko noći, a onda je pripremate sutradan.

Koliko dugo riža može trajati?

Nekuhana bijela riža ima neograničen rok trajanja, ako se pravilno skladišti.

Kuhana bijela riža u hladnjaku može izdržati od četiri do šest dana. Neko nepisano pravilo kaže da kuhanu rižu, ako je planirate čuvati dulje od pet dana, odmah stavite u zamrzivač. Iako zamrznuta riža u zamrzivaču može biti neograničeno vrijeme, ali najbolje ju je iskoristiti u roku od četiri do šest mjeseci, prenosi Does It Go Bad.

Kako prepoznati da se riža pokvarila?

Kad je riječ o nekuhanoj riži, znat ćete čim je vidite. Ako postoje ikakvi tragovi plijesni, ako je riža promijenila boju ili ste u pakiranju otkrili neke bube, bacite je. Bacite je i ako ima čudan miris, kao i ako vidite naznake da je došla u doticaj s vodom.

Što se tiče kuhane riže, jako je očito kad više ne bude za jelo. Osim što će imati neugodan miris, vidjet ćete da su se počele razvijati gljivice zato što će postati gnjecava. U najtežim slučajevima, golim ćete okom vidjeti da se stvorila plijesan.

