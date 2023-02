Podijeli :

Linzeri su jednostavni, a fini keksi u obliku cvijeta s punjenjem od marmelade. Neki ih rade i okrugle ili u obliku zvjezdica, a ono što je puno važnije od samog oblika je marmelada (ili pekmez) za koju bi bilo poželjna da je domaća.

Linzeri su inače jedna od najstarijih slastica, a svoje ime nose po gradu Linzu u Austriji. Vrlo ih je jednostavno napraviti, a trebat će vam samo nekoliko sastojaka.

Kako napraviti dobre linzere? Za dobre linzere je važna dobra marmelada koja se nalazi u sredini keksa. Ona ne bi trebala biti ni preslatka ni prekisela. Osim toga, jednom kada su keksi gotovi, probajte ih spojiti što preciznije kako marmelada ne bi bila posvuda. To ćete napraviti tako da marmeladu stavite na samo jednu polovicu keksa i to više prema sredinu, a onda kada stavite drugu polovicu, neće doći do curenja.

Donosimo vam jednostavan recept za ove kekse:

Sastojci:

Tijesto:

– 300 gr margarina

– 350 gr glatkog brašna

– 150 gr šećera

– 1 vanilin šećer

– po želji cimeta i korice limuna

– 1 žlica vina

– 1 žlica vrhnja

– 2 žumanjka

Nadjev:

– marmelada ili pekmez od marelica ili jagoda

Priprema:

U posudu stavite brašno i izmrvljeni margarin, dodajte šećer, začine po želji, vino, vrhnje i žumanjke. Mijesite tijesto rukom sve dok ne bude glatko. Kada ste napravili ovaj korak, tijesto ostavite oko pola sata do sat vremena na hladnome da odstoji.

Nakon toga tijesto izvaljajte na debljinu prsta. Uzmite kalup ili malu čašu (ako želite okrugli oblik) i napravite oblike od tijesta. Za jedan keks vam trebaju dva oblika, pri čemu je na jednom potrebno napraviti rupu kako bi se kroz nju mogao vidjeti pekmez.

Postoje neki kalupi koji će već sami napraviti rupu, a ako nemate ovaj kalup, rupu izrežite nožem ili nekim malim poklopcem koji vam može poslužiti kao kalup, na primjer poklopac paste za zube.

Uvijek pazite da imate jednak broj oblika s rupom i onih koji su cijeli, kako bi se jednom kada se keksi speku mogli bez problema svi spojiti. Ovo ćete najbolje napraviti tako da odmah kod rezanja kalupom tijesta napravite jedan par, odnosno jedan s rupom i jedan bez nje.

Kada ste napravili ovaj korak, tijesto stavite na papir za pečenje i pecite oko 20 minuta na 200 stupnjeva ili dok keksi ne dobiju boju. Kada su gotovi, pustite ih da se malo ohlade, a onda na keks koji je cijeni na sredinu stavite marmeladu te na njega stavite keks s rupom u sredini. Na kraju ih možete posipati šećerom u prahu.

Ako želite modernizirati ovaj recept, umjesto pekmeza možete u sredinu staviti namaz od lješnjaka, ali onda prilagodite količinu šećera kod izrade tijesta kako keksi ne bi bili preslatki.

Zaključak

Linzeri su stari keksi koji se često rade za vrijeme blagdana. Mogu se raditi u raznim oblicima, a okus će ovisiti o pekmezu koji se u njih stavi. Jednostavno se rade i svi ih vole jesti. Peku se oko 20 minuta ili manje, a svojim će izgledom privući sve ukućane da ih probaju.

