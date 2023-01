Nikad ne čuvajte ulje na ovom mjestu, to može biti jako štetno!

Podijeli :

Izvor: Dusan Zidar / Panthermedia / Profimedia / ilustracija

Ako često koristite ulje za kuhanje, vjerojatno ga držite negdje u blizini štednjaka. Iako vam se to čini kao zgodna opcija jer vam je nadohvat ruke, to možda i nije najbolja opcija jer može doći do oksidacije što je štetno za ulje.

Obiteljska liječnica Cate Shanahan kaže da držanje ulja pored štednjaka neće dovesti do toga da vam se ulje puno brže pokvari.

“Vrućina bi potencijalno mogla oksidirati ulje, a oksidacija je užasno štetna, ali osim ako ne držite ulje točno iznad ploče štednjaka ili imate jako vruć pult, onda govorimo o razlici od nekoliko stupnjeva”, rekla je ona za mindbodygreen.

To neće biti dovoljno da značajno skrati životni vijek ulja, kaže ona, ali to ne znači da je to najbolje mjesto za njegovo držanje.

Jim Savage, kalifornijski proizvođač organskog ekstradjevičanskog maslinovog ulja ističe da je pravilno skladištenje najbolji način da se očuvaju zdravstvene prednosti dobrih ulja za kuhanje poput maslinovog ulja. Napominje da je najbolje pronaći hladno, tamno mjesto jer kisik, svjetlost i toplina najbrže razgrađuju ulje.

Dakle, “najbolji način čuvanja ulja je u smočnici”, navodi Savage.

Bez obzira na to držite li ulje u smočnici ili pak pokraj štednjaka, Shanahan kaže da možete izbjeći oksidaciju izbacivanjem ulja za kuhanje koja najlakše oksidiraju. Dodaje da je ukupno osam takvih ulja: kukuruzno, kanolino ulje, ulje od sjemenki pamuka, sojino, suncokretovo ulje, ulje šafranike, ulje od sjemenki grožđa i ulje rižinih mekinja.

Shanahan dodaje da toksikolozi koji testiraju ove vrsta ulja na probleme s oksidacijom kažu da se ne bi trebala koristiti za kuhanje.

Zdravija ulja, s druge strane, obično se ekstrahiraju iz većih orašastih plodova ili sjemenki, pa zahtijevaju manje obrade i imaju veće zdravstvene prednosti. Zdravija ulja uključuju ekstra djevičansko maslinovo ulje, kokosovo, sezamovo, orahovo, bademovo, laneno ulje, ulje avokada i ulje od kikirikija.

Mbg napominje da ne biste trebali držati ulje tamo gdje postoji izvor topline jer čak i kada je izloženost toplini mala, ona je i dalje faktor, zajedno sa svjetlom i kisikom. Dakle, ako želite maksimalizirati vijek trajanja ulja za kuhanje i smanjiti oksidaciju, najbolje ga je držati u ormariću.