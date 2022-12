Podijeli :

Izvor: Photo by Dagmara Dombrovska on Unsplash

Šipak je bogat hranjivim tvarima i odličan je za podizanje imuniteta, a od njega se radi i vrlo ukusna slastica.

Ruže su simbol ljepote i zdravlja, no one kriju i okrugle lukovice pune sjemenki, poznate kao plodovi šipka, a nalaze se ispod ružinih latica. Obično su crvene boje, iako se mogu pronaći i žute i crne sorte. Za razliku od cvjetova ruže, koji cvatu u proljetnim i ljetnim mjesecima, plodovi šipka uglavnom rastu nakon što latice procvjetaju i počnu otpadati, što je obično početkom do sredine jeseni. Smatraju se slađima kada se beru nakon prvog mraza u sezoni.

Unutar šipka nalazi se mnogo jestivih sjemenki koje su dobar izvor mnogih hranjivih tvari. Šipak uočljivu crveno-narančastu boju šipka dobiva od karotenoidnih pigmenata – likopena i beta karotena. Dokazano je da ovi pigmenti promiču zdravlje kože i očiju, a također su bogati antioksidansima koji se bore protiv bolesti kao što su vitamin C, katehini, kvercetin i elagična kiselina.

Šipak se stoljećima koristi u tradicionalnoj i alternativnoj medicini mnogih naroda zbog protuupalnih svojstava, podizanja imuniteta i svojstava ublažavanja bolova. Evo još nekih pozitivnih učinaka šipka:

1. Može smanjiti bol kod artritisa

Osteoartritis je jedan od najčešćih tipova artritisa, a definira se kao postupno smanjenje hrskavice u zglobovima, što može dovesti do jake boli i upale. Neka istraživanja pokazala su da konzumacija šipka može pomoći u ublažavanju simptoma osteoartritisa borbom protiv oksidativnog stresa i upale u zglobovima.

2. Usporava starenje kože

Ako želite održati mladolikost i izvana i iznutra, šipak vam može uvelike pomoći u tome. Ulje šipka popularno je protiv starenja u kozmetičkoj zajednici, a proizvodi se hladnim prešanjem plodova šipka i ekstrakcijom njihovih prirodnih ulja.

Sjemenke šipka bogate su višestruko nezasićenim mastima koje podržavaju zdravu kožnu membranu i štite kožu od upalnih spojeva, poput ultraljubičastih zraka, dima cigareta i zagađenja. Vitamin C u šipku značajno povećava sintezu kolagena i staničnu izmjenu — brzinu obnavljanja stanica kože.

3. Čuva srce

Konzumacija šipka može poboljšati zdravlje srca snižavanjem kolesterola i krvnog tlaka. Jedno istraživanje dokazalo je da je konzumacija napitka od šipka kod ispitanika dovela do značajnog smanjenja krvnog tlaka, ukupnog kolesterola i lošeg kolesterola.

4. Ublažava bolove

Šipak se koristi i za ublažavanje bolova, posebice nakon operacije. Istraživanje je pokazalo da uzimanje jedne doze ekstrakta šipka oralnim putem neposredno prije carskog reza pomaže smanjiti bol i potrebu za lijekovima protiv bolova nakon operacije.

Recept za ukusan pekmez od šipka

Osim kao čaj, šipak se može konzumirati i na druge načine. Primjerice, Šveđani od njega rade ukusnu juhu koja je prava energetska i imunitetna bomba, a šipak je posebno dobar i u obliku pekmeza.

Osim toga, ovo se voće može samljeti u fini prah i koristiti kao dodatak prehrani za učinke protiv starenja i za zdravlje zglobova.

Plodove šipka možete ubrati sami ili ih kupiti na tržnici. Plodovi se beru kada su potpuno zreli s biljaka koje rastu daleko od prometnica. Kako bi potpuno dozreli, najbolje ih je ostaviti u papirnatoj vrećici ili kartonskoj kutiji sljedećih osam do deset dana.

Kako napraviti pekmez od šipka?

Ukusan namaz od šipka može se napraviti brzo i jednostavno te za njega nije potrebna posebna vještina u kuhinji.

Potrebni sastojci:

8 kg očišćenog šipka

5 kg šećera

Pribor: preša, cjediljka, gaza, rukavice

Priprema:

Šipak očistite od peteljki i crnih kapica. Stavite ga u posudu i prelijte vodom koja treba prekriti sav šipak. Kuhajte ga 30 do 40 minuta dok ne omekša. Potom ga sameljite na stroju za mljevenje mesa. Mljevenu masu protisnite kroz cjedilo s većim otvorima te je potom procijedite dva puta kroz gazu da dobijete gust sirup. Pritom obavezno koristite rukavice. Sirup kuhajte dok se količina tekućine smanji za 1/3 ili na pola pa mu dodajte šećer, pritom miješajući da ne zagori. Pekmez je gotov kada se na vrhu pojave bijeli mjehurići. Što ga duže kuhate, to će pekmez biti gušći. Kada ste postigli željenu gustoću, s vrha uklonite bijelu pjenu.

Pekmez od šipka, jednom kada je gotov, ulijte u zagrijane staklenke koje potom ostavite u toploj pećnici i ostavite preko noći da se na površini uhvati korica. Ujutro staklenke zatvorite poklopcima.

