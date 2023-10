Afera Agram: “Žrtve smo političkog progona Milana Bandića”

Podijeli :

Punih deset godina od kada su suradnici ondašnjeg gradonačelnika navodno dogovorili da će zbrinjavanje krupnog otpada u Zagrebu dati poduzetniku s kojim su bili bliski, Visoki kazneni sud RH počeo je razmatrati žalbe podnijete na prvostupanjsku presudu u toj aferi. Riječ je o aferi Agram zbog kojeg je Bandić bio uhićen 2014. godine. Pravomoćne presude još nema.

Državno odvjetništvo od Visokog kaznenog suda traži više kazne za suradnike nekadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića u aferi Agram. Za one koji su oslobođeni, traži ukidanje prvostupanjske presude, te ponavljanje postupka. Sukus je to žalbe DORH-a na presudu Županijskog suda u Zagrebu u aferi u kojoj je do smrti bio optužen sam Bandić, a kasnije je prvo ime u optužnici ostao poduzetnik Petar Pripuz.

Visoki kazneni sud odlučuje o aferi Agram: Jesu li Bandićevi ljudi muljali s autima, zapošljavanjima i otpadom?

Međutim, Pripuz je oslobođen optužbi da su mu gradski čelnici predvođeni Bandićem namjestili oko šest milijuna kuna vrijedan posao zbrinjavanja glomaznog otpada u kojem je Zagreb grcao u jesen 2013. godine. Hoće li Visoki kazneni sud RH prihvatiti žalbu?

Nitko nije nezakonito zaposlen?

Bandićevi ljudi koji su nepravomoćno osuđeni za nezakonita zapošljavanja u gradskoj upravi i Zagrebačkom holdingu tvrde kako nisu krivi i da nisu prekršili naputak o zabrani zapošljavanja. Miro Laco, bivši pročelnik u Gradu Zagrebu pred vijećem Visokog kaznenog suda izjavio je kako protiv njega nema baš nikakvih dokaza.

“Mi smo zapravo žrtve političkog procesa protiv Milana Bandića”, poručio je Laco koji je jedini od okrivljenika došao osobno prezentirati navode iz svoje žalbe.

Ivan Tolić i Vidoje Bulum u žalbama su naveli da su ljudi, koje su navodno nezakonito zapošljavali, imali većinu uvjeta, te da su gradske tvrtke imale pravo zapošljavati ljude koji su im bili potrebni. Zagrebački holding uopće nije morao provoditi javne natječaje, podsjetio je odvjetnik Nikola Drobec, koji zastupa Tolića nepravomoćno osuđenog na deset mjeseci zatvora.

Je li sud pogriješio u presudi?

Bulumov odvjetnik Tihomir Rubeša dodaje kako bi se tu eventualno moglo raditi o prekršaju a nikako o kaznenom djelu. Inače, Bulum je dobio sedam mjeseci zatvora.

Odvjetnica Višnja Drenški Lasan ukazala je da je Županijski sud u Zagrebu pogriješio u presudi donijetoj u odnosu na njezinog klijenta Miljenka Benka, bivšeg šefa gradske Čistoće. Tvrdi da je sud primijenio krivi zakon, kao i da nije dobro obrazložio presudu, odnosno razloge zbog kojih je Banka za poticanje na nezakonito zapošljavanje kaznio s osam mjeseci zatvora.

Zanimljivo je, međutim, da su neki od uključenih u nezakonita zapošljavanja na početku procesa priznali krivnju i nagodili se s USKOK-om.

Greške u prvostupanjskoj presudi?

Odvjetnik Drobec podsjetio je i da je glavnu ulogu kod zapošljavanja imao Slobodan Ljubičić, ondašnji šef Zagrebačkog holdinga. “Sud je u prvostupanjskoj presudi naveo da se tu radilo o privatnom interesu šefa Holdinga, iako se evidentno radilo o poslovnog interesa”, kazao je.

Drobec drži i da su nalozi na osnovu kojih su prisluškivani Bandić i ostali nezakoniti. Naime, odvjetnik ističe da sudski nalozi nisu bili dovoljno obrazloženi, a i sam zahtjev USKOK-a, po njegovom stavu, nije bio utemeljen.

To je apostrofirala i odvjetnica Drenški Lasan. Podsjetila je da se Milanu Bandiću imputiralo trgovanje utjecajem, dok je Slobodan Ljubičić optužen za zlouporabu položaja. No, kako je postupak protiv Ljubičića razdvojen, a Bandić je umro, Benko uopće nije mogao propitivati njihovu ulogu u odnosu na ono što je njemu stavljeno na teret – zapošljavanje sina, Stjepana Benka.

