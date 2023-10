Bivši HDZ-ov tajkun nikako da ode u zatvor iako je izvukao stotine milijuna kuna

Podijeli :

Slučaj poduzetnika koji je bio među osnivačima HDZ-a, a brat mu je kao član te stranke bio saborski zastupnik, javnost intrigira već više od 20 godina.

Nekadašnji HDZ-ov tajkun Vlado Kolak odugovlači s odlaskom na odsluženje zatvorske kazne.

Pravomoćno je osuđen ovoga ljeta, na četiri godine zatvora jer je iz svojevremeno uspješne tvrtke Prigorka, s kojom je i stekao poslovnu slavu još 1990-ih, izvukao imovinu vrijednu 147 milijuna kuna, a s kamatama te dugovanjem državi za porez, svota se penje na 370 milijuna kuna.

Sve se to događalo tijekom 2003. i 2004., a Kolak bi sada konačno trebao u zatvor. Međutim, iako je Županijski sud u Zagrebu donio rješenje prema kojem se na izdržavanje kazne morao javiti 5. listopada, Kolak se nije pojavio u Remetincu.

Uložio žalbu

Uložio je žalbu na to rješenje, navodeći da je zatražio od Vrhovnog suda izvanredno preispitivanje pravomoćne presude. No, izvanraspravno vijeće taj argument ne prihvaća, te mu 6. listopada žalbu odbija. I dok se očekivalo da će Kolak nakon toga ipak otići u zatvor, on je zatražio novu odgodu izvršenja kazne.

Zbog govora mržnje isključeno osam zagrebačkih HDZ-ovaca

Naveo je kako mu je hotel Phoenix u zagrebačkim Sesvetama oštećen u nevremenu koje je pogodilo Zagreb prije par mjeseci, te ga on, kao čelna osoba tvrtke u čijem je hotel vlasništvu, mora obnavljati. Zbog toga, tvrdi, u ovom trenutku ne može otići u zatvor te moli sud da mu odobri odgodu.

Županijski sud u Zagrebu sada opet mora razmatrati Kolakovu molbu, te odlučiti hoće li mu odobriti odgodu ili ne.

Za što je osuđen?

Prema pravomoćnoj presudi Općinskog suda u Novom Zagrebu Kolak je iskoristio svoju poziciju na čelu ‘Prigorke’, te između siječnja 2003. i druge polovice 2004. zlouporabama u gospodarskom poslovanju izvukao iz tvrtke preko 147 milijuna kuna vrijednu imovinu. Za još 5,2 milijuna kuna oštetio je i državu utajivši, utvrdio je sud, PDV i porez na dobit. Šteta se s kamatama popela na 370 milijuna kuna.

Kolak je, prema pravomoćnoj presudi, koristio i svoju poziciju na čelu ‘Prigorke’ da otuđuje njezinu imovinu. Doduše, on je na sudu uvjeravao da ju je spašavao od propasti. Sud u to nije povjerovao. “Imovina je na kraju završila u vlasništvu tvrtki njega i članova njegove obitelji”, zaključio je sud.

Izbačen iz HDZ-a

Osim zbog ogromne štete napravljene jednoj od nekoć uspješnih hrvatskih firmi, ovaj slučaj zanimljiv je i zbog samog Kolaka. Njega je hrvatska javnost upoznala prije više od 25 godina. Naime, još početkom 1990-tih stvorio je značajno bogatstvo i sudjelovao u osnivanju HDZ-a. I dok on nije bio posebno aktivan u stranci, njegov brat Ivan Kolak, u dva je mandata do 1999. bio saborski zastupnik.

Kroničari crnih kronika pamte i da je Kolak u veljači 1995. na zemljištu u Sesvetama, oko kojeg se Prigorka sporila sa starosjediocima, ubio Vjekoslava Puđaka. Puđak je bio jedan od mještana koji je tvrdio da im Kolak preko Prigorke i uz pomoć političkog zaleđa želi ukrasti zemlju. Tijekom 12 godina dugog sudskog procesa Kolak je u dva navrata bio proglašen krivim, da bi na kraju bio oslobođen uz obrazloženje da se od Puđaka samo branio. Kolak je od početka tvrdio da ga je Puđak, koji je u to vrijeme imao preko 70 godina, napao šipkom. On, tada u ranim tridesetima, uzvratio je hicima iz pištolja, i ubio čovjeka.

Inače, Kolak, koji se ne pojavljuje često u javnosti, bio je i među članovima HDZ-a koji su u studenom 2019. iz stranke izbačeni zbog govora mržnje u WhatsApp i Viber grupama.

