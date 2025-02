Slučaj Lastovo: DORH pokrenuo istragu protiv troje ljudi, Sopta nije među njima?

Podijeli :

Riječki DORH, koji vodi svoju istragu u slučaju pada rampe na trajektu Lastovo pri čemu su poginula trojica pomoraca, pokrenuo je istragu protiv tri osobe, a kako neslužbeno doznaje 24sata, riječ je o zapovjedniku, prvom časniku i šefu palube.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, državno odvjetništvo neće kazneno goniti bivšeg predsjednika uprave Davida Soptu jer smatra da je do nesreće došlo radi nevjerojatnih ljudskih pogrešaka. Ukratko, da hidraulika nije bila isključena do nesreće ne bi došlo. Smatraju da nemaju po kojoj osnovi kazneno goniti Soptu iako će ga Ministarstvo prekršajno prijaviti jer smatra da je on odgovoran što nije uveden sustav sigurnosti i protokoli.

Dabro, Sopta i Banožić nisu uhićeni, SDP-ovka jest: “Nešto u toj priči smrdi” Turudić o slučaju Jadrolinija: Pokrenuta je istraga protiv tri Hrvata. Neće biti uhićenja

Niti zaključci Agencije za istraživanje nesreća nisu uzeti u obzir, a obrazloženje je da i sama Agencija navodi da njihovi zaključci ne služe za kazneni progon nego ispravljanje greški kako bi se spriječile buduće nesreće.

“Policijska uprava otvorila je kaznenu prijavu protiv tri hrvatska državljanina. Zaprimili smo kaznenu prijavu u Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci. Protiv tri hrvatska državljanina pokrenuta je istraga. Neće biti uhićenja”, kazao je glavni državni odvjetnik, Ivan Turudić.

Podsjetimo, dvije neovisne istrage, one Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu te ona Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ukazala su na niz propusta unutar kompanije usmjerivši strelicu odgovornost na sada bivšeg predsjednika Uprave, Davida Soptu, odnosno manjkave propise i protokole unutar kompanije.

