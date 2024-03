Evakuiraju Županijski sud u Zagrebu, dobili dojavu o bombi

Podijeli :

Na Županijskom sudu u Zagrebu zaprimili su dojavu da je u sudu postavljena bomba.

U tijeku je evakuacija zaposlenika, stranaka i sudaca, javlja 24 sata.

Iz Policijske uprave zagrebačke za N1 su potvrdili da je dojava o bombi zaprimljena oko 10.50 sati. Nakon toga policijske ekipe upućene su na teret. U tijeku je pirotehnički pregled.

Hoće li odgoditi suđenja?

Inače, u 12 sati danas je na Županijskom sudu u Zagrebu trebalo biti nastavljeno suđenje skupini optuženih koja je eksplozivnim napravama uništavala bankomate i krala novac. U jednom od tih slučajeva jedan od pljačkaša vozilom je nasrnuo na policajca, pa je zbog toga optužen i za pokušaj teškog ubojstva.

Sat vremena kasnije, u 13 sati, bilo je zakazano suđenje višestruko osuđivanom muškarcu protiv kojeg se sada vodi proces zbog silovanja.

Ukoliko do tada bude obavljen protueksplozijski pregled te bi rasprave mogle biti održane, no puno je izvjesnije da će zbog ove situacije doći do njihove odgode.

