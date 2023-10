Evo zašto Glavaš, koji je danas osuđen na sedam godina zatvora, nije odmah završio u Remetincu

Podijeli :

Osim vulgarnog Glavaševog ispada te olakotnih okolnosti zbog kojih je dobio relativno blagu kaznu, još jedan detalj upao je u oči na današnjem izricanju presude za ratni zločin u Osijeku 1991. godine.

Nakon izricanja presude prema kojoj je nepravomoćno osuđen na sedam godina, Branimiru Glavašu nisu na ruke stavljene lisice, niti je odveden u Remetinec. Inače, za kazne preko pet godina zatvora hrvatski zakon propisuje obvezan istražni zatvor odmah nakon objave presude.

Zato su svi u sudnici bili iznenađeni što ni sudsko vijeće ni pravosudni policajci nisu reagirali kada je Glavaš usred čitanja presude bijesan izašao sa suda.

Na kraju je ipak sve pojašnjeno.

Evo zašto Glavaš nije pritvoren

Dakle, još 2015. Vrhovni sud RH i Ustavni sud RH nisu ponovno odredili istražni zatvor Glavašu iako je tužiteljstvo to tražilo. Naime, do tada je on u zatvoru već proveo pet godina, dva mjeseca i 27 dana. Odlučujući o zahtjevu tužiteljstva da se Glavašu nakon izlaska iz zatvora u BiH i odluke Ustavnog suda RH kojom mu je ukinuta pravomoćna presuda opet odredi istražni zatvor, najviši suci u državi zaključili su kako ne bi bilo razmjerno više ga pritvarati. Pozvali su se na pravo razmjernosti istražnog zatvora što ga jamči Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava, ali i hrvatski Ustav.

Istražni zatvor mora biti razmjeran visini kazne, a Glavaš je većinu osude do tada već bio odslužio.

“Za kazne preko pet godina istražni zatvor se mora odrediti, ali zbog činjenice da je već puno vremena bio u istražnom zatvoru i na izražavanju kazne, Glavašu danas nije ponovno određen obavezni istražni zatvor”, potvrdio je predsjednik sudskog vijeća Županijskog suda u Zagrebu sudac Dražen Kevrić.

Hoće li Glavaš ipak u istražni zatvor?

Komentirajući današnju odluku Filip Glavaš, Glavašev sin, koji mu je ujedno i odvjetnik, ocijenio je da je sudsko vijeće izvelo pravnu vratolomiju i omogućilo tužiteljstvu da se žali.

“Budući da će o odluci da ne odredi istražni zatvor sudsko vijeće napisati posebno rješenje tužiteljstvo će imati pravo uložiti žalbu pa me ne bi čudilo da Glavaš završi u istražnom zatvoru za koji dan”, kazao je Glavašev odvjetnik koji mu je, rekao je danas, prije objave presude sugerirao da ode u BiH. Tamo je bio i nakon prve presude, te je u bosansko-hercegovačkim zatvorima i služio kaznu.

Sam Glavaš, koji se nadao oslobađajućoj presudi, izjavio je kako više nikada neće ni dana provesti u zatvoru. Budući da je većinu kazne odslužio, uskoro bi imao pravo izaći na uvjetnu slobodu. Pitanje je, doduše, bi li mu ona bila odobrena, no zahtjev bi imao pravo podnijeti.

Konačni rasplet bit će poznat nakon žalbi o kojima će odlučivati Visoki kazneni sud RH.

