Majka napadača: Noćima nismo spavali od straha, a doktor je pustio da mi brinemo o njemu

Podijeli :

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Majka napadača je kazala da noćima nisu spavali od straha, a pokušavali su mu pomoći. Mladić (19) je u petak ujutro upao u školu, napao djecu i učiteljicu. Jedno je dijete preminulo.

“Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze i rezao se i sve”, ispričala je za 24sata majka osumnjičenog za tragičan napad u školi u Prečkom pa dodala:

Milanović: Učinimo sve da naše škole opet budu bezbrižno i sigurno mjesto za svu djecu

“Jutros ga je tata odveo na dnevnu bolnicu u devet sati, krenuo je ponovno na te dnevne bolnice. Bio je na psihijatriji par puta. Prije mjesec i pol dana je mene i majku zatočio u stanu, uzeo nam je mobitele, ključeve i ponovno završio na Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze i rezao se i sve. Doktor ga je hladnokrvno pustio van da mi brinemo o njemu. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dijete spasi. On je očito napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio.”

Počinitelj živi blizu škole u kojoj je izveo napad, a prije pet godina ju je završio.

Tijek događaja pratite uživo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U Zagrebu proglašen Dan žalosti Božinović: “Počinitelj je bio učenik te škole, živi u blizini škole…”