“Muž pomorac šamarao me i prijetio da ću završiti kao ona žena u Bosni”

Podijeli :

Ilustracija/Unsplash

Protiv pomorca (34), koji je godinama prijetio svojoj supruzi, državno odvjetništvo podiglo je sada optužnicu.

Tereti ga se za prijetnje kojima je žena, kako je sama ispričala, bila izložena od listopada 2020. do siječnja 2024. godine. Pomorac ju je u tijekom godina učestalo vrijeđao, omalovažavao i zastrašivao.

“Ubit ću te, zaklati”

Govorio joj je tako da je nemajka njivom sinu, da je klošarka i kurva. Podsjećao ju je da je iz Crne Gore, ali joj je pri tome govorio i da je glupača.

U više navrata joj je zaprijetio da će ju ubiti, prebiti ili zaklati.

“Završit ćeš kao ona žena u Bosni”, poručio joj je misleći pri tome na ženu koju je ubio bivši suprug.

Šamari i naguravanje

Stravičan zločin u susjedstvu: Muškarac ubio ženu, uhićen nakon četiri sata potrage

Osim što je bio verbalno nasilan prema njoj, u optužnici stoji da ju je fizički zlostavljao. Tako ju je učestalo šamarao i naguravao, govoreći joj da će imati posljedica ako ikome bude govorila o njegovom nasilju.

Ovaj slučaj kulminirao je u siječnju ove godine.

Optužnica protiv nasilnika

Bio je 17. siječnja 2024. kada je žena pomorcu rekla da je najbolje da se raziđu. On joj je na to uzvratio: “Izazivam te da to učiniš. Tamo gdje te nađem tebe ću ubiti, a sina ću uzeti”.

Zbog svega toga ovaj je nasilnik sada optužen za nasilje u obitelji, a tužiteljstvo traži da mu se izrekne kazna od godine dana zatvora.

Pomorac: “Nisam kriv”

U svojoj obrani pomorac je sve negirao.

“Točno je da sam suprugu nazvao s broda i javio joj da ću ranije sići kako bismo riješili svoje razmirice. Nikada joj nisam prijetio niti sam ju tukao i vrijeđao, ona je to sve prenapuhala”, uvjeravao je istražitelje.

Bijeg od nasilnog muža

Žena je pak opisala kakvom je zlostavljanju sve bila izložena.

“Bojala sam se svog supruga. Svi moji su bili u Crnoj Gori i nisam se mogla nikome obratiti za pomoć. Bilo me strah kako će on reagirati. Kada sam ga prijavila otišla sam sa sinom u sigurnu kuću, a zatim k svojoj obitelji u Crnu Goru”, izjavila je dodajući kako i danas živi u Crnoj Gori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.