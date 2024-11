Odvjetnik Novice Petrača: Konačno smo u situaciji da znamo tko nam je protivnik

Podijeli :

Josip Mikacic/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik odlučio je da istragu afere u koju je upleten i Vili Beroš preuzima USKOK. Pitanje je što to sad znači za okrivljene koji ishod čekaju u istražnom zatvoru. Odvjetnik Fran Olujić zastupa i pritvorenog Novicu Petrača kojeg tereti EPPO, ali ne i USKOK.

Odvjetnik Fran Olujić zastupa Novicu Petrača u EPPO-voj istrazi, no istraga USKOK-a njega ne obuhvaća.

Odvjetnik je za Dnevnik.hr odgovorio na pitanje kako će odluka Ivana Turudića o nadležnosti DORH-a u aferi s medicinskom opremom utjecati na njegovog klijenta.

“Ova odluka za nas kao obranu, svejedno nam je tko će nam biti nadležni tužitelj”, rekao je.

“Respektiram kolege iz EPPO-a, ali oni nisu europski tužitelje. To su hrvatski tužitelji koji zastupaju optužbu pred hrvatskim sudom. Osim toga, svi do jednog došli su u EPPO iz USKOK-a”, objasnio je.

“Promašena je teza da USKOK predstavlja hrpu nesposobnjakovića koji ne znaju raditi ništa…”, zaključio je te nije htio komentirati je li takav stav EPPO-a razlog zašto nisu htjeli prepustiti istragu USKOK-u.

Turudić odlučio: USKOK nastavlja istragu protiv Beroša i ostalih osumnjičenih

“I dalje je na snazi odluka istražnog zatvora”

Dodao je da je u proteklih nekoliko dana uludo potrošeno vrijeme. Rekao je kako se temeljem rješenja suca istrage njegov klijent Novica Petrač nalazi u istražnom zatvoru i da će tamo i dalje ostati.

“I dalje je na snazi odluka istražnog zatvora, na koju ćemo se mi naravno žaliti. Konačno smo u situaciji da znamo tko nam je protivnik”, rekao je odvjetnik.

O tome očekuje li da će njegov klijent sada biti obuhvaćen i istragom USKOK-a rekao je da ne može prejudicirati što će oni poduzeti.

“S obzirom na to da će dobiti sav dokazani materijal s kojim je ranije raspolagao i EPPO, logično je da će se dvije istrage spojiti u jednu ili da će proširiti svoju postojeću istragu na osobe obuhvaćene istragom EPPO-a.

Rekao je da mu je teško zamisliti da EPPO odbije predati dokumentaciju DORH-u.

EPPO se za N1 oglasio o Turudićevoj odluci

Upitan što je za obranu najteži problem, ali i za njega koji osim Petrača brani i Sašu Pozdera, rekao je da je do sada vladala shizofrena situacija.

“Na istome smo sudom na isti dan i pred istim sucem istrage imali dva ročišta za određivanje istražnog zatvora u dva različita kaznena postupka u kojima se činjenične osnove preklapaju. U tom smislu je bilo teško raditi ovaj posao. Sada se možemo usredotočiti na ono što predstavlja sumnju u ovom postupku tako da naš posao tek počinje.

“Poruke nisu dobre za interese kaznenog postupka”

“Što se tiče poruka koje su izišle u javnost, to za interese kaznenog postupka nije dobro”, rekao je i dodao da to za odvjetnike branitelje to otežava situaciju jer u javnosti unaprijed stvara dojam o krivnji njihovih klijenata.

“Slučaj se definitivno ispolitizirao, ali mi možemo govoriti i da je u ovoj najranijoj fazi postupka povrijeđeno njihovo pravo na pravično suđenje, upravo uslijed svih ovih pritisaka”, rekao je.

Naglasio je pritom da on ne odriče pravo novinarima da rade svoj posao.

U kakvom su odnosu Pozder i Petrač bili s Berošem? Evo što kaže njihov odvjetnik

O Novici Petraču

Upitan o tome gdje se nalaze Nikola i Hrvoje Petrač te jesu li u bijegu rekao je da njegov klijent nije niti bio u bijegu.

“On se naprosto našao izvan Hrvatske kada je kazneni postupak započeo. Dragovoljno je došao u Hrvatsku i predao se policiji. Time je poslao jasnu poruku da se ničega ne boji i da ni od čega ne bježi i ne skriva”, rekao je.

Dodao je i da ne bi bilo profesionalno da nagađa što će u ovome trenutku učiniti brat i otac njegova klijenta, s obzirom na to da ih on ne zastupa.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

EPPO se za N1 oglasio o Turudićevoj odluci Milanović o odluci DORH-a: Ovo potvrđuje zašto je Plenković nasilno ugurao Turudića