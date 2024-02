Poduzetnik se nagodio s EPPO-om, priznao kako je napuhavao cijene da izvuče novac iz EU fonda

Podijeli :

Poduzetnik i suradnici nagodili su se s europskim tužiteljstvom i dobili blage, uvjetne kazne. Novac koji su izvukli iz EU fonda u međuvremenu je vraćen.

Karlovački poduzetnik priznao je europskim istražiteljima zašto je odlučio varati tijekom natječaja za EU sredstva. Sada je i pred sudom s njima sklopio sporazum, pa je kažnjen s 11 mjeseci zatvora uvjetno na tri godine.

Optužnicom je njemu, njegovom poslovnom suradniku koji ima tvrtku u Sloveniji, te još jednom privatnom poduzetniku na teret stavljena subvencijska prijevara. Oba suradnika karlovačkog poduzetnika dobila su također uvjetne kazne. Pristali su platiti i novčane kazne od 2.500 do 5.000 eura.

Kako su varali na natječaju?

Utvrđeno je da su tijekom 2020. nabavili dva stroja, viličar te liniju za poliranje mramora i granita. Međutim, strojevi su nabavljeni polovni, zatim reparirani, te prodani tvrtki karlovačkog poduzetnika kao novi po nerealnoj cijeni. Cijena je napuhana kako bi se izvuklo čim više europskog novca.

To je karlovački poduzetnik u svojoj obrani tijekom istrage i priznao.

“U slučaju nabavke stroja za polirarnje kamena kontaktirao sam poznanika iz Slovenije i zamolio ga da iz Italije nabavi taj stroj. Nadao sam se da ću proći povoljnije nabavili smo reparirani stroj, no na kraju se ispostavilo da su razlike u cijeni male. Kada je došlo do ove situacije shvatio sam da sve skupa apsolutno nije imalo smisla. Žao mi je, znam da sam pogriješio no ne mogu nazad”, izjavio je karlovački poduzetnik.

Potvrdio je da strojevi koje je kupio europskim novcem rade, kao i njegova cijela tvrtka koja i zapošljava nove ljude.

Novac vraćen u EU fond

“Trenutno imamo 13,14 zaposlenih kojima uredno isplaćujemo plaće. Sklapamo nove poslove i želimo dalje raditi. Želim i ovaj slučaj riješiti, vratiti novac koji smo nezakonito uzeli, te nastaviti poslovati dalje”, naveo je.

U Europski fond za regionalni razvoj, točnije njegov projekta povećanja produktivnosti proizvođača mramornih i granitnih proizvoda sredstva izvučena u ovom slučaju već su vraćena. Radilo se o nešto više od 59 tisuća eura. Taj je novac vraćen u fond, a osuđene firme uplatit će još 6.000 i 8.000 eura novčane kazne.

