Policija objavila detalje dočeka u Zagrebu: Šest osoba privedeno

Podijeli :

Izvor: MUP RH

Povodom povratka i dočeka Hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru, 18. prosinca 2022. godine provedeno je osiguranje temeljem sigurnosne procjene i pravodobno planiranih i poduzetih mjera osiguranja. Na samom Trgu bana Josipa Jelačića okupilo se više od 80 tisuća ljudi, a uz prilazne pravce i trasu kretanja Vatrenih, broj okupljenih je bio i veći od 100 tisuća.

Policijski službenici osiguravali su prostor i trasu kretanja brončane nogometne reprezentacije od Zračne luke Franjo Tuđman do Trga bana Josipa Jelačića te sam Trg i prilazne pravce, a sve kako bi svečani doček protekao sigurno za sve građane.

VEZANA VIJEST Dok je Hrvatska slavila medalju, dvojica policajaca spasili život Riječaninu

S obzirom na to da su građani dočekivali Hrvatsku nogometnu reprezentaciju počevši od same zračne luke pa potom duž cijele trase kretanja do Trga bana Josipa Jelačića i prilaznih ulica, ovakvo zahtjevno osiguranje zahtijevalo je angažman većeg broja policijskih službenika svih rodova policije od temeljne, prometne, kriminalističke, snaga specijalne i interventne policije, potom protueksplozijske službe te Zrakoplovne jedinice.

Za vrijeme osiguranja, u službene prostorije policije privedene su četiri osobe zbog narušavanja javnog reda i mira te dvije osobe zbog neovlaštenog upravljanja dronom.

Deset osoba je zatražilo liječničku pomoć, uglavnom zbog lakših ozljeda koje su nastale zbog uporabe pirotehnike, a liječnička pomoć u nekoliko slučajeva pružena je i osobama kojima je pozlilo.

Policijski službenici zahvaljuju svim građanima na razumijevanju i suradnji, koja je bila vidljiva u međusobnom srdačnom ophođenju, pozitivnom raspoloženju te fotografiranju.

Prisutni građani i dragi gosti Zagreba poštivali su upute policijskih službenika na terenu i prepoznali njihov trud te im omogućili da zajedno s građanima časno dočekaju Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i tako su doprinijeli zajedničkom osjećaju sigurnosti i veselja, objavio je MUP.

Doček brončanih Vatrenih u Hrvatskoj nastavit će se i danas, u rodnim gradovima pojedinih reprezentativaca, a sve o tome pratimo OVDJE.