Priveden nakon što se na snimci hvalio pištoljem i tučnjavom na Hvaru: “Tražimo najveću kaznu”

Podijeli :

screenshot TikTok

Nakon što je na TikToku objavio video u kojem s hvali sudjelovanjem u tučnjavi u Hvaru uhićen je 43-godišnji Ivan Giljanović, zvani Giljo. Riječ je o čovjeku koji slovi kao pripadnik splitske kriminalne scene.

Giljanović je na snimci s TikToka priznao sukobljavanje na Hvaru, ali i posjedovanje oružja. S njim je u društvu bio i Kristijan Golubović, jedan od rijetkih preživjelih pripadnika krim-miljea iz 1990-ih godina. Prije Giljanovićeve objave pojavila se i snimka same tučnjave. Sada je policija potvrdila da su upravo temeljem javno objavljene snimke sukoba jučer započela istraživanje, te utvrdila identitet svih sudionika.

Tučnjava i oružje

Do okršaja je navodno došlo oko vezova, no policija to nije potvrdila već su objavili da su se 43-godišnjak i 37-godišnjak sukobili, te na taj način remetili javni red i mir.

Masovna tučnjava na Hvaru: Muškarac iz BiH teško ozlijeđen, helikopterom prebačen u Split

“Zbog postojanje sumnje u posjedovanje ilegalnog oružja, temeljem naredbe suda u sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga stana kojeg koristi 43-godišnji muškarac na trogirskom području i od njega je oduzeto vatreno oružje pištolj-revolver kojeg ilegalno posjeduje, te tri komada streljiva. Utvrđeno je da je ostvario obilježja dva prekršaja iz čl. 11 i čl. 30 Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građanina”, navode iz PU splitsko-dalmatinske.

Traže maksimalnu kaznu

U optužnom prijedlogu policija za Giljanovića traži maksimalnih 30 dana zatvora za kršenje javnog reda i mira, te još 60 dana zatvora zbog nezakonitog posjedovanja oružja.

“S obzirom na raniju prekršajnu i kaznenu prijavljivanost i okolnosti koje upućuju na opasnost od bijega, tražili smo da se 43-godišnjaku odredi zadržavanje. U odnosu na prijavljenog 37-godišnjaka predložili smo izricanje novčane kazne.

Obojica su danas uz optužni prijedlog odvedena na sud. Nije usvojeno traženje za zadržavanje, predmet je stavljen u redovni postupak”, potvrđeno je iz policije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.