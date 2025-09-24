Oglas

NAPADAČ NIJE BIO SAM?

Policija uhitila još dvije osobe zbog ubojstva u Slavoniji

N1 Info
24. ruj. 2025. 10:47
Policijska uprava brodsko-posavska objavila je da je nakon 33-godišnjaka uhitila još dvije osobe povezane s ubojstvom 61-godišnjaka u Šušnjevcima.

Još dvije osobe uhićene su u vezi ubojstva 61-godišnjaka koje se dogodilo u utorak na području Šušnjevaca, priopćila je Policijska uprava brodsko-posavska, prenosi Dnevnik.hr.

Nakon što je oko 18 sati došlo do pucnjave u kojoj je 61-godišnjak ozlijeđen iz vatrenog oružja, a potom je preminuo od zadobivenih ozljeda, napadač je pobjegao. Policija je nešto kasnije objavila da je pronađen i uhićen 33-godišnjak.

U srijedu je policija objavila da su vezano uz ovo ubojstvo uhićene još dvije osobe, u dobi od 25 i 39 godina.

U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti navedenog događaja.

policija pucnjava slavonski brod ubojstvo

