Policijski šef koji je prodavao tajne informacije svodnicima osuđen na zatvor, supruga zbog nedostatka dokaza oslobođena

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Županijski sud u Zagrebu izrekao je presudu bivšem policijskom šefu Mislavu Merkašu. Merkaš je nepravomoćno dobio četiri godine i devet mjeseci zatvora, ostao je i bez oko 22 tisuće eura nepripadajuće imovinske koristi, mora platiti i oko 3 tisuće eura za troškove vještačenja i još oko 800 eura ostalih troškova. Njegova supruga Nataša Gudek Merkaš je zbog nedostatka dokaza nepravomoćno oslobođena optužbi da mu je pomagala u primanju mita.

Merkaš je godinama bio šef Odjela za borbu protiv prostitucije Policijske uprave zagrebačke, a u prosincu 2012. uhićen je zbog sumnje da je svodnicima za novac i usluge odavao podatke o racijama. Prema optužnici za svoje je usluge dobio 162.000 eura.

Teške optužbe

Zbog svega za što ga se teretilo, Merkaš je kratko završio u istražnom zatvoru, a pritvorena je bila i njegova supruga koju se sumnjičilo da mu je pomagala. U to vrijeme ona je također radila u policiji, na upravnim poslovima.

Bivši policajac na ispitivanju o probijanju mjera u istrazi elitne prostitucije

U dva navrata USKOK-ova optužnica nije bila potvrđena, a zatim su svi okrivljenici, osim Merkaša i supruge priznali krivnju.

Merkaša je, prema optužnici, ostale povezao u zajedničko djelovanje te za novčanu naknadu i druge protuusluge okrivljenicima za koje je znao da organiziraju pružanje seksualnih usluga redovito dojavljivao povjerljive podatke o početku i dovršetku policijskih akcija, tzv. racija, usmjerenih na otkrivanje i sprečavanje prostitucije.

Merkaš: Nisam kriv

Osim što ih je obavještavao o policijskim racijama odavao im je i podatke o tajnom nadzoru, odnosno prisluškivanju telefona, praćenju i slično

On je pak cijelo vrijeme tvrdio da nije radio ništa nelegalno. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost, no Merkaš je u više navrata javno istupao, uvjeravajući kako je žrtva pravosuđa.

Boreći se protiv optužbi tražio je da postupak protiv njega ne vodi Sven Mišković, aktualni obnašatelj dužnosti ravnatelja USKOK-a. Po Merkaševom mišljenju ni Mišković, ni druga tužiteljica u njegovom slučaju Željka Panza Ostrogonac nisu smjeli zastupati optužbu jer nisu imali potrebnih osam godina staža za rad na uskočkim predmetima. Iste argumente iznosio je i Zdravko Mamić, no ni njemu ni Merkašu to nije prošlo.

Kada će proces završiti?

Osim što je tražio izuzeće tužitelja Merkaš je tražio i izuzeće sudaca, no sada je proces ipak došao do prvostupanjske presude. To znači da nezadovoljna strana može na ovu presudu uložiti žalbu o kojoj će odlučivati Visoki kazneni sud.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.