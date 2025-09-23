Oglas

TRAJE OČEVID

Pucnjava kod Slavonskog Broda. Ubijena jedna osoba

author
N1 Info
|
23. ruj. 2025. 20:02
25.08.2024., Slavonski Brod - Privodjenje muskarca (50), koji je automobilom u alkoholiziranom stanju u mjestu Cage pokraj Okucana usmrtio djecaka (13) na biciklu i pobjegao s mjesta dogadjaja. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL / Ivica Galovic/PIXSELL

Brodsko-posavska policija izvijestila je da je danas oko 18 sati na području općine Garčin došlo do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba.

Oglas

Unatoč pruženoj pomoći, ozlijeđena osoba je preminula od zadobivenih rana.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve detalje i okolnosti događaja.

Kako piše Plus portal, u utorak poslijepodne ubijen je muškarac. Osumnjičeni za djelo je navodno poznat policiji, ali se još uvijek nalazi u bijegu.

Kako navode mještani, osumnjičeni je cijeli dan proveo s žrtvom na obližnjem izletištu Ljeskove vode, da bi ga potom presreo na cesti i hladnokrvno likvidirao. Policijski očevid je u tijeku, a zbog istrage blokiran je promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini.

Teme
ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ