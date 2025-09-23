TRAJE OČEVID
Pucnjava kod Slavonskog Broda. Ubijena jedna osoba
Brodsko-posavska policija izvijestila je da je danas oko 18 sati na području općine Garčin došlo do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba.
Unatoč pruženoj pomoći, ozlijeđena osoba je preminula od zadobivenih rana.
Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve detalje i okolnosti događaja.
Kako piše Plus portal, u utorak poslijepodne ubijen je muškarac. Osumnjičeni za djelo je navodno poznat policiji, ali se još uvijek nalazi u bijegu.
Kako navode mještani, osumnjičeni je cijeli dan proveo s žrtvom na obližnjem izletištu Ljeskove vode, da bi ga potom presreo na cesti i hladnokrvno likvidirao. Policijski očevid je u tijeku, a zbog istrage blokiran je promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini.
