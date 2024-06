Evo kakav nered strani turisti rade tijekom ljeta u Hrvatskoj: Tuku se, opijaju, vrijeđaju policiju…

Podijeli :

Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Tijekom ljetnih mjeseci strani turisti počine brojne prekršaje diljem Hrvatske. Tako smo u četvrtak javili da ih je tijekom ljetne sezona 2022. i 2023. policija prijavila tek nešto manje od deset tisuća. Najviše prijavljenih stranaca javni red i mir remetilo je na području Dalmacije i Zagreba.

Sada doznajemo što su sve strani turisti radili pa ih je policija prijavila za kršenje Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Tukli se i vikali

Tako ih je 2.834 u ljeto 2022. prijavljeno zbog tuče, svađe i vike na javnom mjestu. Za taj isti prekršaj, a riječ je o kršenju Članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, godinu kasnije prijavljeno je 2.998 stranaca.

Za taj prekršaj predviđena je novčana kazna od 300 do 2.000 eura, ili pak kazna do 30 dana zatvora.

Nepristojno ponašanje

Zbog kršenja Članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, odnosno drskog i nepristojnog ponašanja na javnom mjestu koje vrijeđa druge građane ili narušava njihov mir u ljeto 2022. prijavljeno je 919 stranih državljana. U ljeto 2023. za kršenje tog članka prijave je zaradilo 948 stranih turista.

Za taj prekršaj zakon predviđa novčanu kaznu 700 do 4.000 eura ili kaznu zatvora do 30 dana.

Vrijeđanje policajaca

Idući prekršaj koji su stranci najviše činili tijekom ljetnih mjeseci u Hrvatskoj bilo je omalovažavanja policajaca i drugih službenih osoba. Za to je također predviđena kazna od 700 do 4.000 eura ili do 30 dana zatvora.

Ovaj prekršaj u ljeto 2022. počinilo je 529 stranih turista, a godinu kasnije zbog toga su prijavljena 592.

Životinje bez nadzora

Kršen je i Članak 30. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a riječ je držanju životinja bez nadzora. Zato zakon propisuje od 200 do 1.000 eura kazne.

MUP je za N1 potvrdio da je tijekom ljeta 2022. zbog ovog prekršaja prijavljeno 388 stranaca, dok ih je u ljeto 2023. prijavu zbog držanja životinja bez nadzora zaradilo 368.

Opijanje na javnom mjestu

Peti najčešći prekršaj bilo je opijanje i uživanje droge na javnim mjestima.

I to se kažnjava s 200 do 1.000 eura novčane kazne. U ljeto 2022. zbog toga su prijavljena 544 stranca, a u ljeto iduće godine njih 150.

