Akcija EPPO-a

U tijeku uhićenja na jugu Hrvatske: Pod istragom i bivša saborska zastupnica?

N1 Info
21. sij. 2026. 10:14
Ured europskog javnog tužitelja u suradnji s policijom započeo je jutros novu akciju zbog sumnje u malverzacije sa sredstvima iz fondova Eurospke unije.

Kako javlja Jutarnji, u tijeku su pretresi i uhićenja na jugu Hrvatske. U središtu interesa istražitelja navodno je jedna bivša saborska zastupnica - odvjetnica iz Dubrovnika.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
EPPO uhićenja

