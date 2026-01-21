Akcija EPPO-a
U tijeku uhićenja na jugu Hrvatske: Pod istragom i bivša saborska zastupnica?
21. sij. 2026. 10:14
Ured europskog javnog tužitelja u suradnji s policijom započeo je jutros novu akciju zbog sumnje u malverzacije sa sredstvima iz fondova Eurospke unije.
Kako javlja Jutarnji, u tijeku su pretresi i uhićenja na jugu Hrvatske. U središtu interesa istražitelja navodno je jedna bivša saborska zastupnica - odvjetnica iz Dubrovnika.
