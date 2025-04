Uhićen Mile Kekin!

"Kao prvo, bitan je kontekst i nije slučajno da se to danas dogodilo. Podsjećam, danas je glasanje o nepovjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću i baš danas se policija nađe u stanu bivše predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin, koja ga je često kritizirala. To ne može biti slučajno i to je poruka svima koji se usude komentirati i kritizirati njegov rad, kao i njegovu prošlost. Uvjeren sam da od ovoga nema ništa, ali to će Mile Kekin morati i dokazati. Ovo ne može biti slučajno" rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.