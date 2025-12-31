USKOK podigao optužnicu protiv SDP-ove Barbare Antolić Vupore i još sedam osoba

"Optužnicom se I., II. i III. okr. stavlja na teret da su, nakon što je 3. lipnja 2024. građevinska inspekcija utvrdila da je u tijeku bespravna gradnja na kući u suvlasništvu II. okr. i njenog supruga u Varaždinu, uslijed čega je naložena zabrana daljnjeg izvođenja radova uz upozorenje mogućeg pokretanja prekršajnog postupka te uklanjanja bespravno izvedenih radova za koje nije ishođena pravovaljana građevinska dozvola, II. okr. osobno istoga dana, a potom i putem III. okr. - stalne sudske vještakinje za graditeljstvo i procjenu nekretnina, od I. okr. - pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina (dalje: Varaždina), zatražila da joj žurno i neovisno o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta izda građevinsku dozvolu za rekonstrukciju kuće. Na to je I. okr. pristao znajući da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole jer ga je III. okr. upoznala s već stvarno izvedenim radovima i nedostacima projekta. Zatim je II. okr., sukladno dogovoru s I. i III. okr., 7. lipnja 2024. podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće koji predmet je I. okr. odmah uzeo sebi u rad. Potom je 12. lipnja 2024., protivno Zakonu o gradnji, povodom nepotpunog zahtjeva i neprikladnog glavnog projekta izdao građevinsku dozvolu u kojoj je neistinito naveo da je strankama u postupku omogućeno osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta te da su se sve stranke odazvale i nakon uvida u spis dale izjave o suglasnosti sa zahvatom. Na opisani način je osigurao da se nakon pravomoćnosti građevinske dozvole postupak građevinske inspekcije obustavi. Nadalje je III. okr., po punomoći II. okr., zatražila izdavanje uporabne dozvole za rekonstruiranu građevinu, prenijevši I. okr. da je II. okr. uporabna dozvola žurno potrebna jer ističe rok za završetak radova zbog sredstava prikupljenih iz Fonda za energetsku obnovu. Slijedom navedenog je I. okr. 18. listopada 2024. izdao uporabnu dozvolu te sačinio neistiniti zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu koji u stvarnosti nije obavio, dok su I. i III. okr. potpisali navedeni zapisnik.