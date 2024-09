Novi detalji o femicidu u Zagrebu: Sud objasnio zašto muškarac ranije nije pritvoren

Podijeli :

Josip Mikacic/PIXSELL

Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić potvrdio je da je taj sud pustio na slobodu 71-godišnjaka koji je jučer počinio zločin u Sopotu kada je u kolovozu prijavljen zbog prijetnje.

Za prijetnju ga je prijavila upravo 60-godišnjakinja koju je jučer ubio, a zatim presudio i sebi. Prijetnju joj je, kako doznajemo, uputio posredno, preko poznanika, poručivši joj da će ju ubiti jer je odlučila prekinuti njihovu vezu.

Prijava policiji

Žena (60) prijavila je tu prijetnju, a državno odvjetništvo zatražilo je od suda da odredi 71-godišnjaku istražni zatvor.

U Zagrebu nađeni mrtva žena i muškarac, sumnja se na ubojstvo i samoubojstvo

No, kako Zakon o kaznenom postupku propisuje da se osumnjičenicima starijima od 70 godina istražni zatvor određuje samo iznimno, a ovaj 71-godišnjak do sada nije dio osuđivan sutkinja istrage nije imala uporište da mu odredi istražni zatvor. Ipak je, prema Devčićevim riječima, kontaktirala je žrtvu jer to propisi nalažu.

Ona joj je, potvrdio je također Devičić, rekla da je suglasna da se prijavljenom muškarcu odrede mjere opreza zabrane približavanja i uspostavljanja kontakata s njom.

Muškarac negirao prijetnju

Osim toga, 71-godišnjak je nakon uhićenja istražiteljima ispričao kako nije mislio ozbiljno kada je rekao da će ubiti 60-godišnjakinju. Uvjeravao ih je da je prestar, te kako ne bi mogao ni držati oružje.

Zato je pušten da se brani sa slobode, a svoju je prijetnju na žalost, realizirao.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.