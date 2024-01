“Zlostavljao me sedam godina. Bojala sam se prijaviti jer sa mislila da neću ništa moći dokazati”

Podijeli :

Ilustracija/Pixabay

Protiv 43-godišnjeg muškaraca tužiteljstvo je podiglo optužnicu jer je godinama zlostavljao svoju suprugu. On o svemu šuti, a tužiteljstvo traži djelomično uvjetnu kaznu za njega.

Prema optužnici nasilje je počelo još u srpnju 2015. kada se paru rodilo dijete. “On se tada promijenio i počeo me vrijeđati”, ispričala je istražiteljima žrtva kojoj je muž upućivao najružnije uvrede koje su se ticale njezinog fizičkog izgleda, njezinog umijeća kuhanja, održavanja čistoće kuće…

Udarci i modrice

TNT rješenje: Nasilje nije samo onda kada je žena plava Krvavi pohod u Velikoj Gorici: Ubio suprugu i majku, pa izvršio samoubojstvo

“Najmanje jednom mjesečno me udarao nogom, čupao za kosu, gurao preko stolica i kreveta”, prisjetila se dodajući kako su joj od toga ostajale modrice po tijelu.

Godinama je bila u strahu bilo što prijaviti, a kada bi i dohvatila telefon da pozove policiju on joj ga je uzimao iz ruku, hvatao ju za vrat i gurao ju u zid.

“Stalno je prijetio da će me ubiti i odrobijati. Govorio je da će nas sve zatući kao zečeve, da ćemo nestati. Nikada nisam išla liječniku jer me bilo strah i mislila sam da neću moći dokazati da me je muž napao”, svjedočila je muškarčeva žrtva.

Glumio samoubojstvo

Nasilnik je u lipnju 2017. odselio u inozemstvo, a ona je s djecom ubrzo otišla za njim. Međutim, zlostavljanje se nastavilo i tamo, pa se već mjesec dana kasnije odlučila vratiti u Hrvatsku.

“Djeca su ostala neko vrijeme živjeti s njim, a kada su krenula za Hrvatsku simulirao je samoubojstvo. To ih je jako uplašilo”, svjedočila je žena. Par se 2019. i službeno rastao.

Među dokazima u optužnici što je protiv nasilnika sada podignuta nabrojane su i Whatsapp poruke koje je slao supruzi. Kad joj je napisao da će joj otkinuti glavu sve je lani u veljači prijavila policiji.

Prijeteće poruke

“Prijetnje su zaredale zbog problema što su ih djeca imala u školi. On im je kupovao kompjutere, mobitele, električni romobil, a kad sam im ja kao odgojnu mjeru oduzela mobitel zaprijetio je da će nas sve potamaniti. Znao mi je reći “nemoj da ti dođem tamo” i da će nas “sve zatući kao zečeve”. Uplašila sam se, jer sam uvjerena da je za svašta sposoban”, zaključila je u svom iskazu.

Tužiteljstvo je ovom nasilniku na teret stavilo nasilje u obitelji i prijetnju, te traži od suda da ga kazni s ukupno 14 mjeseci zatvora, od čega šest mjeseci bezuvjetno, a osam mjeseci uvjetno na dvije godine.

On se o optužbama nije očitovao, već je odlučio braniti se šutnjom. Iskaz njegove žrtve potvrdila je i njezina prijateljica koja je čula kako je nasilnik prijetio dok su razgovarali na video pozive.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok