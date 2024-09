Zoran Mamić za nastavak suđenja uzeo novog odvjetnika. Evo kakvu je poruku odmah uputio sudu

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Iako mu se sudi u odsutnosti, jer je pobjegao od hrvatskog pravosuđa Zoran Mamić za nastavak procesa u Osijeku angažirao je novog odvjetnika. Riječ je o Šimi Mataku koji će zamijeniti odvjetnika koji je Zoranu Mamiću ranije postavljen po službenoj dužnosti.

Budući da je tek sada dobio punomoć Matak je tražio od Županijskog suda u Osijeku da mu omogući pripremu za raspravu, te odgodi današnje ročište. No, vijeće ga je odbilo. I USKOK se protivio odgodi naglašavajući kako se iskazi za danas pozvanih svjedoka ne odnose na Zorana Mamića.

Matak je ipak u izjavi nakon ročišta kritizirao potez suda.

Povreda prava na obranu?

“Jedno od minimalnih prava obrane okrivljenika je da izabere branitelja po vlastitom izboru, što je Zoran Mamići učinio u petak angažiravši mene za branitelja. Također jedno od minimalnih prava obrane je i vrijeme primjereno za pripremu obrane.

Još jedan optuženik na suđenju Mamićima promijenio iskaz. Odvjetnik: To neće utjecati na tijek postupka

Radi se o spisu koji je u trenutku podnošenja optužnice imao 60.000 stranica, dakle činjenično i pravno to je vrlo složeni spis. Stoga je 200 sati za pripremu obrane, koje vrijeme je, uzgred budi rečeno, dano braniteljima po službenoj dužnosti, minimalno vrijeme potrebno za upoznavanje sa spisom. Ja nisam dobio niti jedan dan za pripremu obrane, stoga smatram da je već u ovome trenutku Zoranu Mamiću povrijeđeno pravo na pravično suđenje jer njegov izabrani branitelj nije imao nikakvo vrijeme za pripremu obrane, a kamoli takvo koje bi bilo primjereno”, upozorava Matak.

Ima još čudnih odluka

Odvjetnik podsjeća i da Zakon o kaznenom postupku izričito propisuje da će se, u trenutku kada je potpisana punomoć izabranom branitelju, razriješiti branitelj po službenoj dužnosti.

Što je zapelo s procesom protiv Mamićevih sudaca? Već više od tri godine ni optužnica im nije potvrđena

“U ovom konkretnom slučaju branitelj koji je Zoranu Mamić postavljen po službenoj dužnosti nije razriješen, iako nema nikakve zakonske osnove da i dalje bude angažiran u ovom predmetu. Štoviše taj se odvjetnik uopće nije javio Zoranu Mamiću iako ga je on u više navrata tražio da mu se javi kako bi pripremili obranu.

Prema tome, sud je Zoranu Mamiću nametnuo branitelja s kojim nije uspostavio apsolutno nikakav kontakt, koji ga je je iz tog razloga i disciplinski prijavio, dok istovremeno izabranom branitelju nije dao niti jedan dan za pripremu obrane. Takvo postupanje suda definitivno ne udovoljava standardima pravičnog suđenja”, zaključuje odvjetnik Matak.

Što su rekli svjedoci?

Danas na sudu u Osijeku, kako javlja Večernji list svjedoče Dražen Ladić, supružnici Senka i Nenad Bjelica te Senka Turina, supruga prerano preminulog nogometaša Ivana Turine.

Nenad Bjelica potvrdio je da je skautirao za tvrtku Marija Mamića, no nije mu, kaže ispostavljao za to fakture. Ladić je pak svjedočio o dugovima koje je klub imao prema njemu, a Mamić mu je, kada ga je tražio isplatu poručio da je monstrum i da je to previše novaca.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.