Iako je pod USKOK-ovom istragom Zvonko Vrban i dalje je sudac u Osijeku. Kako je to moguće?

Već više od dva tjedna sudac Zvonko Vrban nije predsjednik Županijskog suda u Osijeku, no još uvijek je sudac tog suda.

Naime, nakon što je USKOK-ovo rješenje o provođenju istrage protiv njega postalo pravomoćno, Vrban je dao ostavku na mjesto predsjednika suda. Ipak, i dalje je sudac jer nitko nije zatražio da ga se udalji od sudačke dužnosti. Osim toga, protiv njega nije pokrenut ni stegovni postupak. USKOK ga tereti za trgovinu utjecajem u jednom sudskom predmetu. Tražio je, sumnja se, da slučaj bude riješen u korist stranke s kojom je on povezan.

Na godišnjem odmoru

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku sudac Davor Mitrović za N1 je potvrdio da je Vrban i dalje sudac kaznenog odjela tog suda, a trenutno je na godišnjem odmoru. Inače, sud od Vrbanovog razrješenja vodi sudac Miroslav Rožac, kao vršitelj dužnosti predsjednika.

Hoće li protiv Vrbana biti zatraženo pokretanje stegovnog postupka i udaljenje od dužnosti u ovom trenutku se ne zna. Glasnovogovornik Županijskog suda u Osijeku pojašnjava da to prema Zakonu o sudovima i Zakonu o Državnom sudbenom vijeću može zatražiti predsjednik suda, predsjednik višeg suda, sudačko vijeće ili ministar pravosuđa.

Tko može udaljiti Vrbana?

“Budući da je Miroslav Rožac samo vršitelj dužnosti predsjednika Županijskog suda u Osijeku on prema propisima ne može tražiti udaljenje suca Vrbana. Ostali, koje zakon predviđa, to mogu učiniti”, navodi sudac Mitrović dodajući kako bi i Državno sudbeno vijeće samo moglo udaljiti Vrbana, no takvi slučajevi su iznimka.

N1 je poslao upit Visokom kaznenom sudu, Vrhovnom sudu, te Ministarstvu pravosuđa, kao i uredu predsjednika Županijskog suda u Osijeku s pitanjem o mogućem udaljenju suca Zvonka Vrbana od sudačke dužnosti, no odgovore nismo dobili.

To bi značilo da sudac Vrban, iako je pod istragom zbog sumnje da se na njegov zahtjev pogodovalo stranci u jednom postupku, i dalje ostaje suditi na Županijskom sudu u Osijeku.

