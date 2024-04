“Milanović se obrušava na HDZ-ovce, a koristi usluge osoba koje su jednako kompromitirane”

Podijeli :

Diplomat i bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević u Dnevniku N1 televizije s našim Igorom Bobićem razgovarao je o dosadašnjem tijeku kampanji i komunikaciji glavnih političkih aktera. Kovačević je na samom početku kazao da nije politički anagažiran, da ne sudjeluje u kampanji te da nije član stranke.

“Kampanju je odredila najava predsjednika da će sudjelovati u kampanji, a sve što se događalo u kampanji – govorim o izajvama najistaknutijih sudionika – u skladu je s očekivanjima. Najjednostavnije rečeno, to su populistička nastojanja i jedne i druge strane i vrlo često prizemna, opterećena takvom retorikom da pristojni ljudi koji se opredjeljuju za neku stranu ne koriste takav riječnik”, kazao je Kovačević.

Istaknuo je da imamo politički cirkus koji je doveo do ozbiljnijih posljedica. “Zanemarivanje državničkih dužnosti zbog osobnih animoziteta predsjednika i premijera dovelo je do ozbiljnijih posljedica. Na Plitvicama gdje se obilježavala 33. obljetnica prvog oslobađanja Plitvica umalo da nije došlo do sukoba između premijerskih i predsjedničkih snaga, a znamo da su potom uslijedile izajve bivših načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga koje su pokazale posljedice pokušaja političkih aktera da sve što mogu upotrijebe za svoje političke interese.”

Kovačević se osvrnuo i na čemu stranke temelje kampanju. “HDZ na osnovi uspjeha unatoč nepovoljnim okolnostima uvjerava ljude u uspjehe, a opozicija, uvrijeđena zbog autokratskog načina vladanja Plenkovića i jer je njihove zastupnike u Saboru vrijeđao, želi osporiti tu osnovnu tezu Plenkovića da on nije ni u čemu pogriješio. Da je pokazivao više susretljivosti, da je priznao kao pogrešku ono što svako razuman može vidjeti kao pogrešku, preptostavljam da bi opozcija imala manje adrenalina prikazati da je sve što je HDZ radio pogrešno.”

Kao primjer navodi pogreške u obnovi “koja je započela tek tri godine nakon potresa” te dodaje da su takve pogreške “očite i deplasirano je premijerovo inzistiranje da ni u čemu nije pogriješio”.

“Zbivanja s ministrima od kojih su neki odstranjeni s vlasti je nešto što premijer ne može ignorirati”, dodao je.

Kovačević navodi da postoji još niz drugih tema koje javnost zanima, a koje je premijer označio ne-temama.

“Milanović ima jedan cilj”

Osvrnuo se i na predsjednika Zorana Milanovića navodeći da se određene njegove izjave podudaraju u nekim stvarima s programom koalicije Rijeke pravde, poput primjerice ekonomske strane programa, no razilaze su onom proeuropskom dijelu ili stavu prema migrantima.

“Predsjednik koji se žestoko obrušava na neke pripadnike HDZ-a i njihove klijente, u kampanji koristi usluge osoba koje su jednako kompromitirane kao i te njegove mete. Mislim na Rojsa koji je poznat po bespravnoj gradnji”, rekao je Kovačević pa nastavio:

“Milanović ima jedan cilj – maknuti Plenkovića s vlasti i ne libi se koristiti sva raspoloživa sredstva od kojih baš sva za pristojne ljude nisu dopustivi.”

