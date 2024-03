Doznajemo kako stranke prolaze na sudovima kad na listama nemaju dovoljno žena

Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Dok se čeka da Državno izborno povjerenstvo (DIP) i DORH provjere jesu li stranke na izborne liste za Hrvatski sabor uvrstile dovoljno žena, provjerili smo kako su ranije prolazile na sudovima kada nisu poštivale propisanu ravnopravnost spolova.

Lani je Hrvatsku stranku prava – 1861 prekršajni sud u Sinju nepravomoćno kaznio s 800 eura novčane kazne jer na izborima 2021. nisu poštivali načelo prema kojem zastupljenost žena na kandidacijskim listama ne smije biti manja od 40 posto.

Utvrđeno je da su na listi za izbor članova Općinskog vijeća Općine Otok među 13 kandidata predložili pet žena. Iz toga, kako stoji u nepravomoćnoj presudi, proizlazi da je zastupljenost žena bila 38,46 posto od ukupnog broja predloženih kandidata.

Time je HSP – 1861 prekršio Zakon o ravnopravnosti spolova, te mu je izrečena novčana kazna.

Kolike su kazne propisane?

Inače, za neravnopravne liste za općinska vijeća propisana je kazna od oko 2.654 eura, za gradska vijeća 5.333 eura, a za Hrvatski sabor i Europski parlament kazna od 6.636 eura.

Strankama koje neće imati dovoljno žena na listama prijeti i do 33.000 eura kazne

HSP – 1861 kažnjen je blaže jer, kako je utvrdio sud, do sada kao stranka nisu kažnjavani, pa im je to uzeto kao olakotna okolnost. Predstavnik stranke nije se pojavio na sudu pa se nije moglo čuti obrazloženje zbog čega nisu kandidirali dovoljno žena za općinsko vijeće Otoka.

Stranka Stjepan Kožić – Nezavisna lista uvjerila je sud u Ivanić-Gradu da kao mlada stranka nisu mogli skupiti dovoljno žena prije nego što su se u travnju 2021. kandidirali na izborima za Općinsko vijeće Općine Križ. Zato su oslobođeni krivnje.

Naime, oni su na listi od 13 kandidata imali osam muškaraca i pet žena, s tim da su na vrhu liste bile tri kandidatkinje.

Žene baš ne žele u politiku

SDP predao izborne liste: “Rijeke pravde dolaze, a nakon njihovog dolaska ništa više neće biti isto”

“Stranka je htjela ispoštovati Zakon o ravnopravnosti spolova odnosno da zastupljenost jednog spola ne bude niža od 40 posto, ali s obzirom na mali broj članova stranke u Općinskoj organizaciji stranke u Općini Križ, a posebno mali broj žena to nije bilo moguće, te je prijedlogom kandidacijske liste udio žena bio 38 posto. Nismo uspjeli izgraditi strukturu po lokalnim zajednicama gdje smo sudjelovali na izborima za lokalna predstavnička tijela, ali smo se trudili. Na listi za Križ nedostajalo nam je svega dva posto, pa vjerujemo da je u pitanju beznačajan prekršaj”, pravdali su se na sudu predstavnici stranke.

I sud je zaključio da je u ovom slučaju “stupanj povrede ili ugrožavanja javnog poretka i društvene discipline neznatan i da ne postoji potreba da se stranku kazni.

HDZ je već kažnjavan zbog žena

Vinkovački sud bio je pak puno stroži prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ), Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) i Hrvatske konzervativne stranke (HKS) koje također na listi za Općinsko vijeće Otoka nisu imale dovoljno žena.

UŽIVO Hoće li se morati raditi na izborni dan? Predaju se liste DIP-u, već se vide nepravilnosti

Lista je predana 28. travnja 2021. a na njoj je, kako stoji u nepravomoćnoj presudi, umjesto šest bilo svega tri kandidatkinje. Sve tri stranke dobile su propisane kazne za kršenje ravnopravnosti spolova – po 20.000 kuna odnosno 2.654 eura

HDZ je u svojoj obrani objašnjavao da nije bio u mogućnosti na istu uvrstiti veći broj kandidata ženskog spola jer nije bilo dovoljno osoba ženskog spola koje bi pristale biti kandidati na listi za izbor članova Gradskog vijeća.

Je li ugroženo kandidiranje?

“U pitanju je mali gradi i uloženi su znatni napori kako bi se dovoljan broj osoba ženskog spola zainteresirao za kandidiranje, no u tome se nije uspjelo do kraja. Nije postojao nemar s naše strane, već nezainteresiranost kandidatkinja. Da smo zbog toga odustali od kandidiranja to bi predstavljalo grubo kršenje zajamčenih prava političkih stranaka”, naveli su na sudu predstavnici HDZ-a tražeći da ih se oslobodi krivnje.

Sud, međutim, nije prihvatio takvu obranu već je sve tri stranke kaznio. Utvrđeno je i da su do sada već kažnjavane zbog istog prekršaja, što im je svima bila otegotna okolnost.

Kako se sastavljaju liste?

HDZ je zbog manjka žena na listama za lokalne izbore 2021. kažnjen i jer na listi koju su formirali za gradsko vijeće Osijeka nisu poštivali ravnopravnost spolova. Tamo su formirali listu s Antom Đapićem, Aktivnim nezavisnim umirovljenicima, Hrvatskom strankom umirovljenika, Blokom umirovljenici zajedno, Hrvatsko socijalno-liberalnom strankom (HSLS), te Demokratskim HSS-DHSS. Lista im je imala svega 19,35 posto žena.

Iz HDZ-a su se opet pravdali njihovom nezainteresiranošću za politiku.

“Nismo mogli postaviti 40 posto žena na kandidacijsku listu budući da se žene ne žele baviti politikom u ovoj jedinici. Općenito je problem s kojim se suočava svaka politička stranka u zemlji, pa tako i HDZ, nedostatak osoba ženskog spola koje izražavaju volju i želju da se uopće bave politikom. Članstvo u stranci je dobrovoljno, jednako tako i privola radi stavljanja na kandidacijsku listu je dobrovoljna. Nikoga se ne može prisiliti da se kandidira pa tako ni HDZ nije mogao ispuniti kvotu. Za ovaj prekršaj u gradu Osijeku nikada nismo kažnjavani”, naveli su predstavnici stranke u svojoj obrani.

HSU se pak pravdao da kao manjinski partner nije imao nikakav utjecaj na sastavljanje lista. Na kraju su svi dobili kazne od 1.060 do 530 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.