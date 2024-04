Je li Milanović veći domoljub od Plenkovića? Penava: Dogodilo se izokretanje stvarnosti

Podijeli :

Gost Intervjua tjedna Točke na tjedna Ivan Penava iz Domovinskog pokreta s Milom Moralić razgovarao je o tjednima koji su pred nama, izborima i mogućim postizbornim koalicijama.

Do izbora nema puno. Koliko mandata projicirate za uspjeh Domovinskog pokreta?

Što više, to bolje, teško je o konkretnoj brojci. Realno smo komunicirali minimalno 11, maksimalno 23. Dvoznamenkasti smo sigurno, ali ključno je doći u poziciju implementirati programe zbog kojih smo tu.

Imali ste 16 mandata na prošlim izborima, ali to se osulo. Kako spriječiti rasipanje zastupnika ovaj put?

HDZ barata tezama da je glas za DP glas za ljevicu, a Možemo da smo predodređeni za suradnju s HDZ-om. Prošli put od 16 mandata četvero ih je otišlo u osnivanje svog kluba, suverenisti. Hasanbegović, Karolina Vidović Krišto su nezavisni. Imamo opet sličnu sitauciju, partnere čiji su mandati pripadaju njima, ne nama. Imamo listu da je razina sigurnosti visoka pa mislim da prebjega neće biti. U svemu tome nismo htjeli igrati bunker pa immo nezavisne pojedince na listi. Ako se netko odluči da to više nije to, i to je legitimno. Razgovarali smo da ostanemo zajedno nakon izbora. S Mislavom Kolakušićem imamo dio zajedničke priče oko antiglobalističkog stava i unutarnju politiku.

Ostali ste zadnji put bez sudjelovanja u vlasti zbog inzistiranja da Andrej Plenković ne može biti mandatar. Imate li sad kadrovskih uvjeta za HDZ?

To je po meni u startu bila pogrešna teza jer nije pristojno uvjetovati kako kreirati politike, kadrovirati ljude. S poziitvnim nakanama to ne radite putem javnosti. Nepristojno je petljati se u unutarnje stvari bilo koje stranke. Naš stav je da su nam neprihvatljivi političke stranke za koalicijsku suradnju SDSS i Možemo. Sve drugo smo ostavii otvorenim. Što se tiče HDZ-a i moguće suradnje, niti Andrej Plenković ni HDZ ni bilo tko nema razloga davati prednost nekome jer svjetonazorski tko nam je blizak, njemu smo se obratili. HDZ u ovom formatu i suradnjom s liberalima i Pupovcem, ne vidim zašto bi trebali imati prednost pred ostalim akterima na političkoj sceni. Oni više nisu demokršćanska opcija, Tuđmanov HDZ.

Pod kojim uvjetima bi mogli s takvim HDZ-om?

Pod uvjetima kao s bilo kojom strankom. Govorim o razgolićenoj politici, bez emocija, gdje imamo svoje prioritete – loši demografski trendovi i potreba za demografskom revitalizacijom, gospodarstvo, poljoprivreda. Ovisi s kim ćemo procijeniti da imamo najbolju šansu realizacije tih dijelova programa. Ako u 10 godina izgubite 413.000 stanovnika, to je problem broj jedan hrvatskog društva. Kad sam čuo taj podatak, momentalno sam sazvao pressicu u Saboru i zamolio sam Plenkovića da se riješi taština i da pod hitno formira vladu nacionalnog spasa. To je tako velik problem da se tiče svih nas, a ne pojedinih stranaka. Nije bilo širine. Nema smisla loptati se i tratiti dane, a ne rješavati ključne stvari.

Koliko čujemo od SDP-a, ali i istražvanja pokazuju da mladi odlaze iz Hrvatske jer je smatraju nepravednom zbog korupcije, poslovi se dobivaju pomoću stranačke iskaznice.

Definitivno nema gore situacije za hrvatsko društvo ako želi zadržati mlade ljude. Najgora situacija za mladog čovjeka i obitelj je da znanjem i vještinama ne može opstati u sustavu i državi, to je nulta točka svakog programa. Ako u startu ubijete čovjeku volju i nadu da može živjeti od svog rada, ne vidim smisao.

Kako vidite većinu nakon izbora?

Ne mogu više projicirati. Do prije pojave inicijative Zorana Milanovića donekle sam bio sklon povjerovati istraživanjima da je HDZ dominantan s eventualnim problemom formiranja vlasti. Danas više nisam siguran. HDZ manipulira podacima i situacija ni izbliza nije tako ružičasta, ali s druge strane teško mi je procijeniti trenutak. Nas zanima kakva će ta konstelacija biti. Tražit će se otpuštanje ega za viši interes. Nadam se da će stranke imati svijest da se riješe okova prošlosti, plave i crvene Hrvatske, partizana i ustaša, nego da gledamo Hrvatsku kroz prizmu danas i sutra.

Biskupi su rekli da je to zastarjelo gledanje na politiku – lijevo i desno. “Bilo bi dobro da stranke sa sličnim stavovima idu zajedno čak i ako se oko nečega ne slažu”, rekli su. Kako ste to doživjeli?

To je dobra poruka, ali je zakašnjela, ne prepoznaje aktualni trenutak, ali zdrava je poruka. Što to znači da ako smo svoji trebamo pljačkati državu? Mislim da su vremena podjela na plavo i crveno prošla. U svijetu se dijele na globaliste i suvereniste, a i u Hrvatskoj sve više. Ne mislim govoriti utopistički o zemlji utopiji, nego da nam je sigurnost svima važna, da možemo slobodno šetati u bilo kojem gradu i selu, da demografski trendovi ne idu u prilog, da treba pomoći Pakistancima i Afganistancima, ali prvenstveno treba pomoći svojim ljudima.

Plenković ili Milanović? “Kao čovjek što bih trebao?”

Zoran Milanović lijepo priča o vama. Vaše mišljenje o njemu?

Plenkovića znam duže i bolje, Milanovića sam upoznao relativno skoro. Većina nas u DP-u izdaje se za nekakve Hrvate i kršćane pa ipak ne živimo svi te vrijednosti. Najbolji primjer je situacija kad sam išao ulicom starim dijelom Dubrovnika i naišao na Zorana Milanovića. I on iz konteksta nekih naših suprotnosti nosi ovu značku, simbol Vukovara. Što da mislim nakon što smo se politički sukobljavali s različitim stavovima i sretnem ga kao predsjednika države koji pravi najmanje problema oko kolone predvođene HOS-om i nosi ovu značku? Kao čovjek što bih trebao? Plenković gura retoriku da smo neprijatelji, da smo crveni i plavi, ne pada mi napamet.

Milanović Butkoviću: “Ima li člana tvoje obitelji koji se nije okoristio državnim novcem od kad si ministar?”

Je li Zoran Milanović veći domoljub od Andreja Plenkovića?

Tu se dogodilo jedno izokretanje stvarnosti. Imamo Milanovića koji je sam rekao da mu je ambijent politički centar lijevo, a koji je u mnogim stavovima iskazuje suverenističku boju kontra globalista, gdje je napravio ogroman iskorak da je pomiješao te stvari. Imate demokrćansku stranku centar desno HDZ gdje je ušao i ovladao jedan Plenković koji tu ne pripada, koji je čak zadnje ofenzive Milanovića doveo pod upitnik i egzistenciju SDP-a jer što će SDP dok Hrvatskom upravlja čovjek poput Plenkovića koji je bliži SDP-u? Plenkoviću su prihvatljivi partneri liberali, narodnjaci i manjine. Pa vas pitam nisu li to isti partneri u vladi Zorana Milanovića? Plenković je zaposjeo poziciju kojoj ne pripada. Zato nas to ne zanima.

Izdvojit ću dio iz vašeg program koji se tiče medija. “Ideološka preferencija koja ide pod okriljem neovisnog novinarstva nalazi se u neojugoslavenskim kadrovima i duhovni okvir.” Koji su to mediji?

Sjetim se Domovinskog rata i fame sloboda medija. Danas imamo situaciju kakvu imamo da onaj tko ima novce, ima medije. To je situacija koja je jedino moguća u demokratskim državama, ali u kontekstu pitanja moram se vratiti na odvratnu situaciju prijenosa HRT-a, javne televizije, Sabora HDZ-a kojeg prenose izravno na 4. programu. To je vrijeme plenarnih sjednica iz sedamdesetih godina i sjednica KPJ-a. Kako to možete danas napraviti? Kad imate mogućnnost otvoriti vukovarski Vodotoranj kao simbol hrvatskog zajedništva, na četiri programa HRT-a to se ne prenosi. Što je bitnije?

