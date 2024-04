Puhovski prozvao Možemo!: Napravili su barbiku, zašto žena s borama nije pokazivala program

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski u N1 Studiju uživo s našim Igorom Bobićem komentirao dosadašnji tijek kampanje koja je ušla u sedmi dan.

“Sedmi dan se gospodin Bog odmarao, možda bi i mi trebali”, našalio se pa dodao: “Kampanja je dosadna. Ono što je strašan problem jest da kampanja počiva na nizu potpuno neobičnih nesoporazuma, odnosno promjenjivih uloga.”

“Dosad smo imali tradiciju da desnica histerizeira, a ljevica racionalizara, a sad je obrnuto i to se baš vidi. Kao da Luku Modrića stavite na gol”, objasnio je Puhovski.

“To izaziva lošu atomsoferu, imamo katastrofalne spotove na televizijama i katastrofalne kampanje s izuzetkom SDSS-a, Domovinskog pokreta i IDS-a, drugi su negledljivi. Imamo situaciju da netko od koga ne biste to očekivali – Možemo!, krene sa šminkom, umjetnom inteligencijom, i naprave hostesu, barbirku, bez ijedne bore. Zašto program nije mogla pokazivati žena ili muškarac s borama”, navodi Puhovski.

“Milanović je spustio ton”

Dodaje da se kampanja svela na pitanje “hoćete li da vam ostane Plenković ili da vam dođe Milanović“, te navodi da to onemogućuje raspravu. Ističe da ni u preostalim danima kampanje neće biti bolje.

“Milanović je spustio ton. Ipak mu je malo Ustavni sud nad glavom. S druge strane, Plenković je počeo pojačavati, prvo je igrao na kartu tko je taj, on nije akter, ali nije izdržao, i taman kad se on ufurao u igru, onda je Milanović spustio ton, sad će opet zaoštravati ovih dana”, kazao je Puhovski pa dodao:

“U pozadini imate za naciju katastrofalan nedostatak argumentacije. Oni koji su tvrdili, s dobrim razlozima, da Turudić ne može biti glavni državni odvjetnik jer je lagao i sastajao se s takvim i takvim ljudima, nailazili su na odgovor da nigdje u zakonu ne piše da on to ne smije, na što bi ljevica rekla da to proizlazi iz vladavine prave. Nakon dva tjedna, sad imate situaciju da desnica kaže da Milanović ne može biti premijer jer je predsjednik, a ljevica kaže ‘oprostite, gdje to piše’. Oni su zaokrenuli pozicije i više ne možete argumentirati. Nijedna osoba ne može istovremeno istim argumentima biti protiv izbora Turudića, a za izbor Milanovića.”

Postizborne slagalice

Neki kandidati na listama zbog nespojive dužnosti neće moći obnašati tu dužnost, to jest neće biti u Saboru.

“To je nemoralno. Treba uvesti načelo da tko se kandidra nek’ da ostavku na funkciju koja je nespojiva pa nek’ riskira ili nek’ se ne kandidra. Ljude navodite na krive zaključke. Mi sad opet imamo ljude, a ne program”, rekao je, dodajući da biramo tko nam se više sviđa.

Komentirajući moguće postizborne slagalice, Puhovski naglašava da će od velike važnosti biti manjinski izbori.

“Ništa neće biti gotovo na dan izbora ili dva tri dana nakon toga. Milanović živi od toga da eventualno može dobiti Penavu na svoju stranu, to znači da mora ići na manjinsku vladu. Milanović se pokazao lošim pregovaračem, a Grbin odličnim samo nitko ne zna koga predstavlja”, rekao je Puhovski pa nastavio:

“S druge strane, HDZ uvijek ima svoje neke pozadinske varijante, puno će ovisiti kako će proći manjinski izbori. Barem na 2-3 mjesta bošnjačka i talijnska manjina, nije sasvim izvjesno kako će proći i ta bi se kalkulacija morala mijenjati. Bit će jako puno igrača koji će pregovarati. Ne vidim puno političara koji imaju iskustvo u pregovaranju.”

