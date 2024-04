Ribić: O uspjesima Vlade treba pitati umirovljenike koji preživljavaju sa 560 eura mirovine

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Nositelj liste Socijaldemokrata za V. izbornu jedinicu Vilim Ribić ocijenio je u ponedjeljak kako realnog rasta standarda nema, povećana zaposlenost rezultat je uvoza strane radne snage, a manja nezaposlenost posljedica je masovnog iseljavanja naših građana.

“Aktualna vlast nema rješenja za zaustavljanje iseljavanja, a o njihovim uspjesima trebalo bi pitati i umirovljenike koji preživljavaju sa 560 eura mirovine i one s primanjima ispod medijalne plaće”, rekao je Vilim Ribić na konferenciji za novinare. Kazao je i da Socijaldemokrati imaju realan plan i program za umirovljenike.

Mirovine odmah mogu rasti za 30 posto a jamstvo za to je jedan od najmanjih udjela za mirovine u BDP-u u Europi. Politika plaća bit će sustavna, postavit ćemo jasne odnose između javnog i privatnog sektora koji će biti stabilni, prilagodit ćemo rast plaća rastu cijena i inzistirati na tome da plaće rastu brže od BDP-a, jer to je jedini način da budemo konkurentni onim zemljama u koje naše ljudi odlaze, najavio je Ribić.

Vladajući se hvale, ističe, i rastom plaća u gospodarstvu sa 750 na 1240 eura, a to je posljedica kretanja na tržištu radne snage koja nedostaje i treba je više platiti. Ribić smatra nerealnim premijerovo obećanje o rastu plaće sa 1240 na 1600 eura u njihovom idućem mandatu, jer to ovisi o nizu varijabli na koje se ne može utjecati, a to su ekonomska kretanja, inflacija, rat u Ukrajini i drugo.

Standard građana je pogoršan, a bio bi i gori da Vlada nije učinila neke pozitivne korake, poput povećanja minimalne plaće i zamrzavanja cijene energenata, no prava socijalna situacija bit će vidljiva nakon izbora.

Tvrdnje vladajućih da je zaposlenost porasla posljedica je dolaska radne snage iz inozemstva, a i hrvatskih građana zaposlenih u inozemstvu te inflacije, priljeva EU sredstava, povećane potrošnje. Pad nezaposlenosti je isključivo posljedica masovnog iseljavanja u inozemstvo, a svake godine iseli oko 40.000 građana, kazao je Ribić.

To je pak posljedično pridonijelo povećanju BDP-a, koji se računa po glavi stanovnika. Tako je 2013., kad je Hrvatska ušla u EU, BDP bio 11.000 eura po stanovniku, a danas je oko 18.000, no da nije bilo iseljavanja bio bi manji od 15.000 eura.

Nositelj liste u VI. izbornoj jedinici Nikša Vukas poručio je da će Socijaldemokrati raditi ozbiljno i sustavno i da za to imaju odgovorne i stručne ljude koji su se dokazali na svojim dosadašnjim dužnostima dugogodišnjim radom. Učinit ćemo sve da građani žive bolje i budu zadovoljniji funkcioniranjem države te da se riješimo nepotizma i klijentelizma.

