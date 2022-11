Podijeli:







Gošća Dunja Mazzocco Drvar, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koja se netom vratila iz egipatskog Sharm el-Sheikha s konferencije o klimi COP27.

“Bitno je drugačija atmosfera nego prošle godine u Glasgowu. Osjeća se da se radi o afričkom COP-u, da su drugačije teme na agendi”, rekla je Mazzocco Drvar.

Za Glasgow se reklo da je COP planova, a ovaj bi trebao biti COP implementacije.

“Trebao bi biti. Njihova je glavna tema i moto da prijeđemo s riječi na djela. S obećanaj na akciju”, kaže Mazzocco Drvar.

Kad se govori o tim akcijama, u Glasgowu je rečeno da će zemlje češće morati slati nacionalne klimatske planove, prije je to bilo svakih pet godina. Odjeknula je vijest da su samo 24 zemlje poslale revidirane planove.

“Hrvatska se u tom kontekstu ponaša kao članica Europske unije i radi što i EU radi po tom pitanja. Unija se odlučila da se još ne revidira plan dok se novi zakonski paket ne usvoji”, rekla je Mazzocco Drvar.

Hrvatska, kaže Mazzocco Drvar, ima “iznimno visoke ambicije”.

“Malo se u javnosti zna i govori koliko teško će biti ostvariti te ambicije, u okviru smanjenja emisija od 55 posto. Navikli smo na ustaljene načine rada i života koje je teško promijeniti. Da bismo promijenili tu svoju opću percepciju doživljaja, utjecaja na okoliš pa time i na klimatske promjene, mi moramo na neki način osvijestiti to što radimo krivo i početi te obrasce mijenjati”, ističe Mazzocco Drvar.

Više od 80 posto hrvatskih državljana podržava djelovanje protiv štetnih posljedica klimatskih promjena, rekao je u utorak u Egiptu premijer Andrej Plenković

“To su najnovija istraživanja, napravljena tijekom ovog ljeta, uvelike ovisna o krizi u kojoj živimo. Ljudi su shvatili da živimo u energetskoj krizi, sada i prehrambenoj, sigurno inflatornoj, i polako počeli osvješćivati što mi zapravo govorimo, koji su mehanizmi kojima mi možemo smanjiti potrebu za energentima pa time i činimo dobro za klimu. Mislim da se to kroz proteklih mjeseci počelo shvaćati”, rekla je Mazzocco Drvar.

Kritičari govore da je COP običan sastanak dužnosnika i da se tamo ne može ništa napraviti.

“Ne samo da COP ima koristi, nego je nužno, imat 190 država koje se moraju nešto dogovoriti. Mi se neke stvari ne možemo dogovoriti ni na kućnomsavjetu, a ovdje imate 190 zemalja od najrazvijenijih, do najugroženijih. Da bi se oni nešto dogovorili ti ljudi zaista moraju sjesti za isti stol, inače to ne ide”. kazala je Mazzocco Drvar.

Kada je u pitanju energija, ministar gospodarstva Davor Filipović najavio je širenje plinske infrastrukture, no kaže da to ne znači da isključujemo obnovljive izvore energije. ne obrabruje podatak ni da smo an začelju Također ne ohrabruje podatak da je Hrvatska na začelju kada je u pitanju iskorištavanje sunčeve energije.

“Živimo u takvom trenutku da jednostavno moramo, da bismo preživjeli, posegnuti za nekim postupcima koje nismo predviđali, koje smo htjeli izbjeći. Gledamo dugoročno naprijed u smjeru obnovljivih izvora, ovo će nas možda vratiti mali korak unutrag ili zaustaviti na mjestu na trenutak, da steknemo snagu da opet možemo krenuti naprijed. Ne treba ovo doživljavati kao veliki korak nazad. Dapače, imamo sad puno više iskustva i jedno od tih su ova nova istraživanja, zapravo je ova kriza učinila dobro energetskoj i zelenoj traniziciji, pogurala je percepciju i svijest da moramo ići prema obnovljivim izvorima energije. Mi ulažemo u obnovljive izvore energije, novca imamo napretek i trebamo ga početi što prije koristiti. Veći problem će biti konkretna implementacija, materijal i radna snaga koja bi trebala to instalirati u razumnom roku. To će biti veći problem od samog novca koji moramo namaknuti”, rekla je Mazzocco Drvar.