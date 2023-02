Nemate sreće s biljkama? Naši studenti uvode umjetnu inteligenciju kao rješenje

Podijeli :

Josip Lukešić i Andrej Penić

Studentski dvojac udružio je snage i osmislio pametni vrt. U Klimatskoj budućnosti s Teom Blažević gostovali su Andrej Penić, student zagrebačkog FER-a i Josip Lukešić, student strojarstva u Rijeci.

“Radi se o proizvodu koji ljudima omogućava uzgoj biljaka u zatvorenom prostoru, tako da one sigurno uspiju i da budu zdravije nego bilo koje biljke uzgojene u teglici ili u vrtu ili bilo gdje drugdje”, objašnjava Andrej. Vrt je u potpunosti ekološki: “Radi se od otprilike 95% prirodnih materijala, jedino je elektronika neki nepriorodni materijal. I sve dobavljamo iz Hrvatske, to je ključno, to jest to je naša želja”, dodaje.

Josip nam objašnjava da vrt prati točne specifikacije za veliki asortiman biljaka zbog kojih može sam brinuti o njima: “Kad govorimo o konvencionalnom uzgoju biljaka u stanovima, tu se radi najčešće o plastičnim teglama gdje dolazi zemlja i vaš posao gdje trebate brinuti o biljci, zalijevati je, osigurati da ima svjetla. Potrebno je određeno predznanje i iskustvo. Ovdje imamo ispitane točne specifikacije za veliki asortiman biljaka, za zalijevanjem, za svjetlošću i ovaj vrt o svemu brine sam. Vaše je samo da, ili posadite biljku, ili biljku koju već posjedujete umetnete unutra. Vaš posao je manji, a biljka je zdravija. Ne trebate brinuti u kojem dijelu prostorije se nalazi zato što ima svoje svjetlo”.

Na pitanje kako se može doći do vrta i pokrenuti uzgoj biljaka, Andrej odgovara: “Preuzme se naša aplikacija, a vrt se može naručiti putem naših društvenih mreža Smart Gardens ili putem webshopa koji je trenutno u izradi. Zatim se posade sjemenke, dolije se u spremnik voda, kasnije se dodaje organska prihrana. Svakih mjesec dana dodajete vodu ponovo, I to je to, biljke same rastu”.

Josip nam je rekao da se ideja razvila iz “ovih banalnih problema koji se čine dosta jednsotavnima, problema koji dovodi do toga da biljka uvene“.

Andrej ističe da planiraju razvoj novog vrta: “Uvodimo i umjetnu inteligenciju u idući proizvod koji je nasljednik ovog, a zvat će se Simply”. Josip naglašava da su planovi za budućnost veliki: “Razvijamo drugu verziju ovoga vrta koji će unaprijetiti svaku sitnicu koju možemo poboljšati da dovedemo do savršenstva”.

Vrt se može i personaliozirati. Može se birati boja nadgrađa, boja svjetla, ali i dodavati personalizirane poruke.

Nabaviti ga je moguće putem Instagram profila @smartgardensystems, preko email adrese [email protected], Facebooka ili preko njihovih osobnih profila, kako nam kažu dvojica studenata.

Vrt se povezuje s vašim mobilnim telefonom pa je moguće biljke ostaviti čak mjesec dana doma. Biljke se dobiju uz proizvod kad kupite vrt: “Imate mogućnost stavljanja odrasle biljke pa vrt preuzima daljnju brigu, a imate i mogućnost stavljanja sjemena pa onda on raste u posudi”, kažu nam mladi inovatori.

Kad preuzmete aplikaciju potrebno je samo ulijevati vodu svakih mjesec dana. Također, morate odabrati kad će se vrt upaliti svakog dana ovisno o svom dnevnom ritmu, i to je to – biljke rastu same!

