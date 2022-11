Savjetnica ministrice: Hrvatsku moramo percipirati kao lidera u održivom turizmu

Podijeli:







Gošća Newsnighta bila je Višnja Letica, savjetnica ministrice turizma.

Hrvatska je imala izvrsnu turističku sezonu. “Najbolje je pričekati kraj godine, ali možemo reći da smo ostvarili 96 posto prometa u odnosu na rekordnu 2019. Vrijednost fiskalnih računa veća je za 39 posto. Zarada koja se očekuje od stranih turista je 11,3 milijarde eura, to je procjena HNB-a, a 2019. je to bilo 10,5 milijardi”, rekla je Letica.

No na turistički sektor, svugdje u svijetu, utječu klimatske promjene.

“Upravo da ne bismo osjetili te gubitke smo donijeli novu Strategiju održivog turizma do 2030. godina koja ima četiri cilja. Jedan od njih je cjelogodišnji, regionalno uravnoteženen turizam, inovativan, održiv, turizam uz održiv prostor, okoliš i klimu. Upravo ovo zadnje pokušavamo doći do podataka na koji način da se borimo protiv utjecaja klimatskih promejna. Prvi korak je bio prošle godine, premijer je odlučio da se Hrvatska obveže da će do 2030. posaditi 10 milijuna stabala. Mi smo većinom autodestinacija i upravo taj CO2 želimo umanjiti”, kaže Letica.

Turistima je važno da je klima prije svega ugodna, da je sigurna, s obzirom na sve više ekstrema kojima svjedočimo.

“Pokušavamo korak po korak. Kroz promjene u našem sektoru, ali i lokalnoj zajednici. Predvidjeli smo novce iz NPOO-a i za privatni i za javni sektor koji bi trebali napraviti tu tranziciju u ekološko i digitalno, da se jednostavno transformiraju”, rekla je Letica.

Kaže da je međuresorna suradnja odlična, ali i ona s privatnim sektorom. “Dvaput godišnje sastajemo se na tu temu. Evo, na primjer, hotelski sektor i kaming su kroz jedan projekt uspjeli smanjiti otpad hrane za 10 posto. To je jedan vrhunski pomak.”

“Čak 80 posto Europljana razmišlja o održivosti prije nego odabere destinaciju. Mi težimo dugoročnom turizmu, trebamo raditi na okolišu, zelenilu”, rekla je.

“Imali smo danas imali vijeće, bukinzi su odlični, cijene odlične, Hrvatska je top destinacija. Svi pokazatelji što se tiče Hrvatske kao destinacije su idealni, ali ono što mi moramo težiti, da upravo moramo Hrvatsku percipirati kao lidera u održivom turizmu i to je za nas dodana vrijednost”, rekla je.