Zašto se toplinski val u Europi naziva “Lucifer” i tko mu je kumovao?

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Vremenske prognoze kažu da je ove godine ponovo stigao Lucifer. Regionalni i svjetski mediji posljednjih par godina pišu o izrazito visokim temperaturama ljeti, a većina za toplinski val koristi naziv "Lucifer".

No, zasad nije poznato podrijetlo ovog imena, kao ni tko je “kum” toplinskog vala, iako su ga preuzeli i koriste ga veliki svjetski mediji, piše Danas.

Meteorolozi Nedeljko Todorović i Vladimir Đurđević također nemaju informacija o tome odakle i kako je ovaj val visokih ljetnih temperatura dobio naziv “Lucifer”, ali tvrde da to sigurno nije službeni naziv.

“U meteorologiji ne postoji pravilo da se ovakvim pojavama daju službeni nazivi. Nazivi se daju tropskim ciklonima koji pušu brzinom od 300 kilometara na sat i to se radi zadnjih 70-80 godina. Postoji čak i popis unaprijed određenih naziva za takve pojave, koji se službeno daju prema redoslijedu predviđanja i pojavljivanja tropskih ciklona“, objasnio je Todorović za Danas prošlog ljeta.

Dodao je kako je davanje imena toplinskom valu tijekom ljeta pretjerivanje i hir.

“Većina službenih državnih meteoroloških službi to ne čini. Njemački servis, doduše, ponekad na web stranici objavi natječaj za sponzoriranje određenih meteoroloških pojava, ali ostali to ne čine. Ima i privatnih meteoroloških službi i amatera koji su zaljubljenici u meteorologiju i prirodu koji vole stvarati senzacije, ali službeno se za izvantropske ciklone ili anticiklone, kao što je ova s ​​visokim tlakom i toplim zrakom, ne određuju imena”, objasnio je.

“Lucifer” stiže na Balkan! Temperature će negdje ići i do 40 stupnjeva Europa nakon Lucifera: Katastrofalna šteta i četvero mrtvih

I meteorolog Vladimir Đurđević je istaknuo da se nazivi službeno daju samo uraganima i tropskim olujama.

“Još 2017. spominje se ime Lucifer kada su zemlje zapadne Europe bile zahvaćene visokim temperaturama tijekom ljeta pa je sada netko vjerojatno reciklirao to ime od tada. Međutim, ne zna se tko je tada dao to ime. Uglavnom neki meteorolozi koji su aktivni na internetu i društvenim mrežama odrede naziv i onda se on počne neslužbeno koristiti, uglavnom u medijima”, rekao je Đurđević.

Riječ Lucifer, inače, ima dvojako značenje. Na latinskom Lucifer je kovanica riječi lux i ferre i znači onaj koji nosi svjetlost.

U astronomiji je to ime planete Venere kada se javlja prije izlaska Sunca. Međutim, znači i vladar tame, sotona, vrag…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.