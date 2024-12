Zašto su cijene kave i kakaa otišle u nebesa i što nas čeka?

Podijeli :

Kakao i kava zabilježili su neka od najvećih povećanja cijena ove godine, pogoršana padom ponude i eskalacijom globalnih trgovinskih napetosti.

Cijene kakaa 167 posto veće

Očekuje se da će kava i kakao biti dvije namirnice koje su ove godine pretrpjele najviša, nakon što su oba proizvoda doživjela značajnu nestašicu u cijelom svijetu.

Cijene kakaa skočile su 167,89% od početka godine, dok su cijene kave ove godine porasle 68,42%.

Tržišna godina kakaovca 2023.-2024. doživjela je najgori svjetski deficit opskrbe u šest godina. To je uglavnom zbog loših vremenskih uvjeta u nekim od najvažnijih zemalja proizvođača kakaovca u svijetu ove godine, što je dovelo do porazno loših žetvi, posebno zbog porasta bolesti usjeva.

Kakaovac u zapadnoj Africi

ING je na svojoj web stranici objavio: “U marketinškoj godini 2023./24. globalno tržište kakaovca zabilježilo je manjak od 478 tisuća, najveći u više od 60 godina i također treću uzastopnu godinu deficita. Taj je manjak potaknut manjkom usjeva u zapadnoj Africi, posebice Obale Bjelokosti i Gane, prenosi Euronews.

Cijena kave skočila na najveću rekordnu razinu! Brendovi razmišljaju o povećanju cijena u supermarketima Cijena kave trenutno ruši rekorde, a bit će još gore

“Deficit je doveo globalne zalihe kakaovca na najnižu razinu u više od desetljeća. Dok izgledi za tržišnu godinu 2024./25. izgledaju bolje, još uvijek postoji zabrinutost zbog razvoja vremena u zapadnoj Africi i što bi ono moglo značiti za ovosezonsku proizvodnju.

“Prognoze trenutno pokazuju da će proizvodnja u zapadnoj Africi – koja čini više od 70% globalne proizvodnje – biti znatno veća. Međutim, postoje rizici za to zbog nedavnog lošeg vremena.”

Osim lošeg vremena, na usjeve kakaovca utjecali su i drugi izazovi poput sporosti novoposađenih kakaovaca i starenja stabala kakaovca.

Uvođenje carina

Očekuje se da će neizvjesnosti u globalnoj trgovini i dalje utjecati na tržište roba sljedeće godine, pri čemu je mogućnost uvođenja carina sve vjerojatnija, dok napetosti između EU-a i SAD-a, kao i EU-a i Kine uporno nastavljaju rasti. Ako Trump ispuni neka od svojih trgovinskih obećanja, cijene kakaovca će sljedeće godine vjerojatno biti nestabilne.

Iako bi proizvođači koke u usponu iz Latinske Amerike i drugih područja mogli pomoći u ublažavanju manjka kakaoa u zapadnoj Africi, moglo bi proći neko vrijeme prije nego što to postigne zamjetan učinak.

Kava opet postaje luksuz, a cijene bi mogle i dalje rasti: “Moramo se prilagoditi”

Cijene kave na najvišoj razini ikad

Globalne cijene kave dosegnule su najvišu razinu svih vremena od 335,74 € po funti koja je nešto manje od pola kilograma u prosincu 2024. Poput kakaa, uzlet je također uglavnom uzrokovan lošim vremenskim prilikama u ključnim zemljama proizvođačima kave kao što su Vijetnam i Brazil.

Brazil je pretrpio razorne šumske požare u São Paulu, jednoj od glavnih regija kave, ali i suše, što je dodatno utjecalo na žetvu. Drugi problem koji je utjecao na usjeve kave bila je niska razina vlage u tlu, unatoč kišama, što je dovelo do toga da stabla kave imaju premalo cvjetova, ali previše lišća.

Vijetnam se također suočio sa značajnom sušom početkom ove godine, kao i znatnim štetama zbog tajfuna, koji su ozbiljno pogodile žetvu kave.

Potrošnja kave i kultura također su u porastu u posljednjih nekoliko mjeseci, posebno na velikim tržištima poput Kine. To je dovelo do veće potražnje i većeg pritiska na opskrbne lance, koji se još uvijek oporavljaju od pandemije i drugih geopolitičkih izazova, poput nemira na Bliskom istoku. To je također značajno pridonijelo rastu cijena.

