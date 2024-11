elon veliki

Podijeli :

Reuters, Shutterstock

Uz vatru koja pucketa u kaminu, sinoć je u Bijeloj kući Joe Biden primio Donalda Trumpa kako bi mu čestitao na pobjedi. U maniri velikog političkog gentlemana, Trump je zahvalio onome koga je bezočno vrijeđao i zvao Sleepy Joe, onome kojem je osporavao izbornu pobjedu i slao bijesne kohorte na rušenje Kongresa. Promrmljao je tako sinoć Trump uz kamin, koji će uskoro opet on i Melania potpaljivati, kako je, eto, politika prljav posao, no da mu je ipak drago da će tranzicija vlasti proteći glatko.

Da smo kojim slučajem prespavali posljednjih osam godina i propustili dupli dolazak na vlast „najvećeg političkog pokreta u povijesti Amerike“, kako ga zove Trump, a koji je promijenio globalnu stvarnost, možda bi nam slika dvojice osamdesetogodišnjih američkih predsjednika koji razmjenjuju komplimente bila nešto usputno i uobičajeno.

Mrak Zlatno doba

Ipak, izvan idilične sobe s kaminom u Bijeloj kući, već tutnje bubnjevi revolucije. Trump 2.0. iako na pragu kognitivno osjetljivog životnog doba koje je za upravljanje državom osporavao Joeu Bidenu, došao je na vlast kako bi napokon državu smanjio na najmanju moguću mjeru, isušio tu maglovitu močvaru. Zauzdao birokraciju, koja vara i krade građane, nekontrolirano troši, lažira izbore, državu koja je kroz svoje institucije htjela progoniti tog istog predsjednika, kojem je suđeno i presuđivano. Državu koja ima uređenje znano kao demokracija u kojoj postoji trodioba vlasti, sistem kontrole i nadzora, checks and balances. Kako nitko ne bi mogao pokoriti zemlju i biti veći od nje same, zemlje slobodnih i doma hrabrih kako pjeva američka himna. „Progoneći mene, oni progone vas.“ Stoji i dalje na naslovnici stranice Trumpove kampanje. Demokracija nestaje kada joj se zarobe institucije, revolucija institucije ruši. Scenarij se iščitava vrlo jasno.

Amerika Donalda Trumpa mora biti velika. Za takvo što potrebni su veliki ljudi. Za isušivanje močvare potrebni su čini se najveći. Pogotovo onaj koji je osim što je najveći i najbogatiji. Onaj, toliko velik da nas sve promatra iz svemira i trguje našim emocijama i angažmanom bijesa.

Jutro prije odlaska pred kamin u Bijeloj kući, stari Donald Trump imenovao je dakle službeno, mladog Elona Muska svojevrsnim savjetnikom koji će voditi novo tijelo nikako slučajnog akronima šaljive kriptovalute DOGE, a koje bi se u slobodnom hrvatskom prijevodu zvalo Odjel za djelotvorniju vlast. Uz Muska sukreator i suvoditelj novog odjela koji će biti izvan formalni vladinih struktura, ali vrlo utjecajan bit će još jedan malo manji oligarh Velike Amerike, biotech biznismen, protukandidat Trumpu u ranoj fazi predsjedničke republikanske utrke, Vivek Ramaswamy. U priopćenju u kojem Trump urbi et orbi objavljuje pogrom po močvari, Muska se oslovljava kao „Great Elon Musk“. Zastanimo čas na tome. O čemu se tu radi?

Novi svjetski poredak Treći svjetski rat

Mali čovjek ispod zvijezda Donald Trump činit će Ameriku velikom uz pomoć Velikog Elona Muska? Kako je moguće da vladar koji je do vlasti došao na izborima, a ne krvavim prevratom, prepušta titulu Velikog onome sa stvarnom moći, neizabranom od naroda? U povijesti su se velikim nazivali samo apsolutni vladari koji su na ovaj ili onaj, dobar ili loš način mijenjali povijest. Veliki je bio Kir, osnivač Perzijskog carstva, najvećeg carstva njegova doba, bio je i Petar, onaj ruski reformator. Velik je bio Aleksandar, onaj koji je osvojio skoro pa cijeli poznati svijet i koji je nevidljiv marširao u pobjedu. Veliki su bili i Ramzes i Džingis Kan, jedna među njima Katarina, ali i Karlo, kojem se pripisuje izreka – ispravno djelovanje bolje je od znanja, no kako bismo napravili ono što je najbolje, moramo znati što je najbolje.

Puno je istraživanja o tome što Amerikanci misle o učinkovitosti vlasti, puno je studija o tome na koji način bi se troškovi države smanjili, a djelotvornost povećala.

Znaju li oni veliki koji su došli na vlast na izborima i oni još veći kojima je izabrana vlast predala stvarnu vlast u ruke, što je najbolje kako bi napravili najbolje?

Govorio je Musk u kampanji da se rezati može preko dva bilijuna dolara. Svatko tko se bavio državom i ekonomijom, kojem je jasan aktualni trenutak i američki i globalni kaže da je to nemoguće. Musk & co. imat će, kažu, ograničen mandat do simboličkog datuma, Dana neovisnosti, 4. srpnja 2026. kada se slavi 250 godina od objave Deklaracije neovisnosti. Do tada močvara bi trebala biti isušena, svi ljudi slobodni kao i slobodni vođa Trump. „Progoneći mene, oni progone vas.“ Što kada tih koji gone više ne bude? Musk bi se, po njegovim riječima trebao riješiti „ljudskog otpada“. A uz većinu u Kongresu i Senatu te potpuni nadzor nad Uredom za upravu i proračun Bijele kuće koji je među ostalim nadležan i za nadzor nabave, financija, natječaja, informacijske tehnologije, koordinaciju svog saveznog zakonodavstva izvršnih agencija, politika privatnosti, prikupljanja informacija, zakonskih prijedloga, komunikacije između Kongresa i ureda predsjednika te odobravanja predsjedničkih izvršnih uredbi, jasno je da se radi o nikad viđenom prevratu, kojem su se otvorila sva vrata. Nema nadzora niti kontrole. Isušimo močvaru. Musku je nakon izbora vrijednost imovine vrtoglavo porasla, a nakon što je i službeno proglašen Velikim Elonom još i više. Otvorena vrata ultimativne korporativne korupcije, uništavanje institucija nadzora, nekažnjivost.

Sreća da će, kaže, sve biti on-line i transparentno, pa će globalna javnost uspostavljena X-om, na Dan neovisnosti 2026. moći gledati 15 kilotona snažnu slobodu svih sužnjeva i zemaljskog američkog roblja ugušenih močvarom, koji će jurišati u vječni prosperitet. Hiroshima i Nagasaki novog nultog dana. Trump je naime pothvat velikog Elona nazvao novim potencijalnim Projektom Manhattan. Veliki igraju veliko. Bez obzira na žrtve.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije N1info.

