Tijekom ljeta upoznala sam znanog hrvatskog poduzetnika. Večernje ljetno druženje na jednom festivalu, puno ljudi, zadjenuo se neki razgovor o situaciji u svijetu, a čovjek mi odjednom kaže: „Nadam se da mogu govoriti slobodno pred vama da se vi ne ponašate kao ostali MSM.“ Slušala sam tako slijedećih minuta o HAARP-u, Rotschildima, o planovima skrivenih sila za uništenje ljudi i zavjeri znanoj kao klimatske promjene, i o tome kako su MSM (mainstream mediji) sudionici u tom globalnom komplotu, sve u suradnji sa Sorosem i tko zna još kime. Nekoliko dana kasnije, vozač u javnom prijevozu u jednom poznatom ljetovalištu, komentirao je kako eto meteorološke mjerne postaje nisu s razlogom u mogućnosti predvidjeti olujna nevremena, jer nisu to uopće olujna nevremena, jesam li ja vidjela kako ti oblaci izgledaju i znam li tko ih stvara?

Nakon teških kriznih godina, magla se razbistrila, oblaci su rastjerani i kome još nije jasno živimo u svijetu o kojem smo dosad znali samo iz knjiga ili pokojeg svjedočanstva naših baka. Svijetu u kojem se razum sakriva ili ga se ubija, svijetu u kojem se stvara tenzija toliko jaka da jedino može rezultirati velikim zlom. Vremena nesigurnosti i nejednakosti plodno su tlo za teorije zavjere i dezinformacije koje guše i truju, a vremena poput današnjih, u kojima je globalizacija iznjedrila nikada viđeni komunikacijski okoliš u kojem je posredstvom biznis modela tzv. društvenih mreža, svaki čovjek postao simultano medijski subjekt i objekt na steroidima, pokazuju da se stvarnost ne može mjeriti istim mjerilima. 2016. bila je godina nulta tog novog vremena. Ona koja je pokazala kako digitalno doba ide ruku pod ruku s manipulacijama, ona koja je pokazala kako su bazeni nejednakih, onih koje se ne čuje i u čija srca udaraju strahovi, kao i uvijek do sada u povijesti sredstvo. Kada se uzgoji strah i stvori buka, preuzimanje kontrole, uzimanje moći u svoje ruke kao da postaje jedino važna. Bila je to godina kada su se dogodili Brexit i izbor Donalda Trumpa, oba skrojena na scenarijima koji su udarali u pleksus oni koji su se smatrali nejednakima. Oba skrojena na scenarijima manipulacija javnosti novim komunikacijskim sredstvima. Oba, ne slučajno, nastala u kolijevkama neoliberalnog modela kapitalizma, kako mi je jednom prigodom rekao Lord Robert Skidelsky. Oba su zorno pokazala kako tako više ne ide. Svijet se dakle već promijenio, danas živimo još jedan čin u tom dobu, a mnogi i dalje misle da se stvari mogu vratiti na staro.

U takvom vremenu teško je zastupati razum ili činjenice. Jer, Zemlja je ravna ploča. To je istina. I onaj tko ima tu istinu i nosi je sa sobom, živi sasvim normalan život, sa svim pravima i obavezama na ovoj Zemlji, koja i dalje nije ravna ploča. Ali oni i glasaju.

U takvom vremenu teško je zastupati razum ili činjenice. Jer, židovske obitelji, bile one ovog ili onog prezimena, kuju zavjeru. Recimo onu o migrantskom preuzimanju kontinenta. Iza takvog narativa nazire se nešto u povijesti znano kao holokaust. Ali i takvi imaju pravo glasa.

U takvom vremenu teško je zastupati razum ili činjenice. Jer, pandemija je i opet samo zavjera i manipulacija nad nedužnim narodom, nikako ne posljedica čovjekovog utjecaja na okoliš, urbanizacije… Oblaci ionako izgledaju drugačije.

U takvom vremenu teško je zastupati razum ili činjenice. Ali moramo za to nalaziti prostor i vrijeme. Znači li riječ mainstream da vjerujete u to da je zemlja okrugla, da cjepiva pomažu ili da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem stvarnost? Na žalost, mislim da ne. Mislim da je mainstream postao onaj koji se ruga i svađa pod patronatom vlasnika platforme X. Mainstream su oni koji su uspjeli dovesti do Brexita, oni koji provaljuju u Kongres, oni koji prijete smrću u komentarima pod punim imenom i prezimenom. Mislim da je mainstream onaj čovjek kojeg srpski predsjednik naziva jednim od najboljih novinara na svijetu, kao i onaj kojeg bivši hrvatski ministar vanjskih poslovai naziva enciklopedistom i prosvjetiteljem. Mislim da je taj novi mainstream, kao i puno puta do sada u povijesti, polusvjesno, kukavički, čuvajući svoje pozicije i fotelje, omogućio stari mainstream i sada će ga u toj takozvanoj turbo izbornoj 2024. godini gledati sa svake šalice, majice, sa svakog memea ili plakata na društvenim mrežama.

Slika mainstreama današnjeg svijeta izgleda ovako. Spuštene obrve, duboko usmjereni pogled u kameru, stisnute usnice, nad licem razbarušena frizura.

Slika mainstreama današnjeg svijeta slikana je u zatvoru okruga Fulton u Georgiji prošloga tjedna i prva je snimljena zatvorska fotografija jednog američkog predsjednika u povijesti, nakon što je okružna tužiteljica Fani Willis podigla optužnicu protiv Donalda Trumpa zbog zavjereničkog pokušaja negiranja rezultata predsjedničkih izbora 2020. Milijarder, zvijezda nemilosrdnih eliminacijskih televizijskih reality programa, nikada ništa nije prepuštao slučaju pa tako ni ovaj trenutak. U Trumpovoj kampanji na fotografiji su već zaradili preko sedam milijuna dolara.

Postoji li i dalje vrijeme i mjesto za razgovor između mainstreama i mainstreama? Socijalno tkivo puca kada nema zajedničkog nazivnika za komunikaciju.

U nesigurnom i preplašenom svijetu, u svijetu u kojem se ne vidi niti čuje, u kojem se bjesni i u kojem postoje paralelne stvarnosti, u 2024. prikazivat ćemo novi serijal N1(DIS)INFO. Ima li i dalje smisla govoriti o činjenicama ili o kontekstu, analizi svijeta i procesa pa tako i dezinformacijskih? I dalje mislimo da ima.

Svakog prvog petka u mjesecu od 21h pratite N1(DIS)INFO.

