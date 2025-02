Sretno novo doba

Podijeli :

Tanja Draškić Savić

Elon Musk na svom je X-profilu podijelio neka razmišljanja Stephena Nikole Bartulice, i to je po prilici sve što treba znati o svijetu u kojemu smo se mamurni probudili nakon dočeka sretne Nove 2025. godine.

Američki magnat Elon Musk, jedan od najmoćnijih, a svakako najbogatiji čovjek na svijetu, financijski čarobnjak težak gotovo petsto milijardi dolara – svaki šezdeseti dolar američkog brutto domaćeg proizvoda u Muskovu je novčaniku! – sam je vlasnik društvene mreže X, bivšeg Twittera, ali i osnivač i vlasnik automobilskog koncerna Tesla, kompanije za svemirska istraživanja SpaceX i još nekoliko tehnoloških kompanija i fondacija, suosnivač Neuralinka i OpenAI-ja, tvrtki za istraživanja na polju neurotehnologije i umjetne inteligencije, te bliski suradnik i savjetnik novog starog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda J. Trumpa, izvršni direktor novoustanovljenog Ureda za učinkovitost Vlade DOGE, osobenjak poznat po pozdravljanju visoko podignutom desnom rukom.

Stjepo pak rečeni Stephen Nikola Bartulica hrvatski je političar i financijski čarobnjak koji je nakon plaćanja mjesečne rate kredita za kupnju kuće zajedno sa suprugom živio od trideset osam eura mjesečno. Svoj obiteljski budžet taj je osobenjak popravio osvojivši kao kandidat Domovinskog pokreta na listi HDZ-a mandat u Europskom parlamentu, što je proslavio vozeći se po gradu u crvenom Ferrariju poznatog zagrebačkog kriminalca pravomoćno osuđenog za pokušaj ubojstva, kada ga je glasnogovornik hrvatske radikalne desnice Velimir Bujanec, osuđen zbog plaćanja prostitutki kokainom, dočekao riječima “Poslao nam ga je Donald Trump!”, nakon čega je napustio Domovinski pokret i osnovao svoju stranku, Dom i nacionalno okupljanje.

Vodeći svjetski informacijski i industrijski mogul, jedan od najmoćnijih ljudi na planetu i visoko podignuta desna ruka američkog predsjednika, ukratko, u slobodno vrijeme – između ručka s Donaldom Trumpom i sastanka u DOGE-u o ukidanju FBI-ja – skrola po pametnom telefonu i na svom profilu na svojoj društvenoj mreži oduševljen prenosi istup jednog potpuno bezveznog hrvatskog konzervativčića, koji je svoje birače uvjerio da živi od jednog eura dnevno, pa su ga poslali u Bruxelles na plaću od osam hiljada eura, i kojega će se nakon završetka europskog mandata sjećati točno onoliko ljudi koliko ih danas pamti eurozastupnika Sinčića. Kojega i oni preostali ionako pamte samo zato što se zove Vili Dalibor.

Da, Ivan Vilibor.

To je po prilici jednako kao da se onomad svijet mamuran probudio nakon dočeka sretnog Novog dvadesetog stoljeća i zatekao najbogatijeg čovjeka u povijesti Sjedinjenih Američkih Država Johna D. Rockefellera – osnivača naftnog diva Standard Oil Company i vlasnika svakog šezdesetog dolara tadašnjeg američkog BDP-a – kao izdašnog financijera i bliskog suradnika predsjednika Williama McKinleyja, kako u trenucima dokolice, između ručka u Bijeloj kući i sastanka s pionirima historijskog Efficiency movementa, kapitalističkog Pokreta učinkovitosti s prijelaza stoljeća, u šetnji pored hrvatskog zavičajnog kluba nađe na ulici nekakav opskurni europski časopis, neki “Balkan”, i u njemu članak stanovitog Aleksandra Šandora Brešćenskog, katoličkog aktivista i predsjednika Čiste stranke prava, ili Hrvatske, koje već. Nakon čega oduševljeni stari Rockefeller zakupljuje cijele stranice Washington Posta, New York Timesa i Wall Street Journala, pa prenosi izvanredna Šandorova razmišljanja o, nemam pojma, lažljivim mainstream medijima i prosudbama običnih ljudi, okrenutih hrvatskom katoličkom tisku i novim medijima, koji “prožeti pravim kršćanskim i rodoljubnim hrvatskim duhom pobijaju sve ono što je u suprotnosti s učenjem Crkve”.

S tim da je rečeni, kako ste rekli da se zove, Aleksandar Šandor Brešćenski, za razliku od Stephena Nikole Bartulice, barem bio sveučilišni profesor i rektor zagrebačkog Sveučilišta.

Usporedba je, naravno, glupa – kako ona između Brešćenskog i Bartulice, tako i ona između Rockefellera i Muska – ali mahnito i divlje stoljeće koje se uglavilo između njih dokinulo je na koncu baš sve što je bogate i moćne svjetske gospodare dijelilo već i od osobenjaka s periferije Washingtona, a kamoli s daleke periferije poznatog svijeta. A najpreciznija mjera ovog našeg doba jesu upravo njegov rockefeller Elon Musk i sitni, nevažni hrvatski katolički bezveznjak Stephen Nikola Bartulica.

I o čemu to – vidim da vas zanima – razmišlja naš Stjepo rečeni Stephen Bartulica, pa se gospodin Musk tako razduševio? Pa rekao sam vam: o mainstream medijima, prosudbama običnih ljudi i novim medijima, koji prožeti pravim kršćanskim i hrvatskim duhom pobijaju sve ono što je u suprotnosti s učenjem Crkve. Dobro, ne baš tim riječima Šandora Brešćenskog – ipak je od njega prošlo cijelo stoljeće – ali to je po prilici to.

“Stariji ljudi u Hrvatskoj još uvijek gledaju televiziju, ali mladi se informiraju preko YouTubea i društvenih mreža, X raste u Hrvatskoj, i ja s mladima komuniciram na tim platformama. To je budućnost, pristranosti i laži mainstream medija demaskirane su do točke s koje nema povratka, oni se urušavaju i sve je spremno za novo doba političke komunikacije. Mislim da je to zdravo, ovo je dobro vrijeme, želimo više slobode, izbora, a ja vjerujem u prosudbe običnih ljudi. U Bruxellesu se mnogi vide kao gospodari, a ne kao sluge naroda, zato žele regulirati i cenzurirati govor”, kaže tako hrvatski katolički aktivist i političar Stjepo Bartulica u intervjuu s Mariom Nawfalom, australskim poduzetnikom i domaćinom popularnog The Roundtable Showa na platformi X, a njegova duboka zapažanja oduševljeno onda na svom profilu prenosi sam vlasnik platforme Elon Musk, u postu s naslovom “Hrvatski europarlamentarac: mainstream mediji su mrtvi, sada je X medij!”

Što je, da se odmah razumijemo, bez sumnje točno.

U čemu bi, istinabog, mogao biti i mali, ovolicni problem.

Ako, naime, u ovo “novo doba političke komunikacije” ljudi više uopće ne gledaju televiziju i ne čitaju novine, već gledaju YouTube i čitaju X, zašto bi se uopće itko živ nervirao i sekirao zbog “klasičnih mainstream medija”? Ako su u jednadžbi klasični “mainstream mediji mrtvi”, a jesu, i ako su Youtube i X “sada mediji”, a jest, onda – samo trenutak da izračunam, brišem MM, pišem Y, pamtim X – onda u toj jednadžbi novi mainstream mediji ispadaju X i Y.

Da, reći će Bartulica, ali klasične mainstream medije kontroliraju bogati moćnici koji se, kako ono, “vide kao gospodari, a ne kao sluge naroda”, pa “zato žele regulirati i cenzurirati govor”, te kontrolirati obične male ljude. Vrlo dobro. Osim što “obični ljudi”, podsjećam, više ne prate mainstream medije, i osim što njihov “sluga naroda” u toj jednadžbi ima mjesečnu plaću u visini godišnje zarade “običnih ljudi”.

I osim što moćnik iz te jednadžbe ispada upravo Elon Musk, vlasnik mreže X, najbogatiji čovjek na svijetu, direktor Ureda za učinkovitost s potpunom kontrolom nad platnim sustavima SAD-a i slobodnim pristupom povjerljivim podacima američkih poreznih obveznika, magnat koji je “pristranostima i lažima”, te “cenzurom i reguliranjem” nepoćudnih sadržaja tako očistio i uredio svoj mainstream medij da čak i svjetioničar slobode Vladimir Putin ovih dana ozbiljno razmišlja o ukidanju zabrane X-a u Rusiji.

“Musk has fallen”, kako bi rekao mister Bartulica.

Da, “mask”, sorry.

Sve je dakle “spremno za novo doba”, “ovo je dobro vrijeme”. Upravo ono koje, po onoj popularnoj jednadžbi desnih populista i bezveznjaka, rađa “slabe ljude”, koji će onda stvoriti “loša vremena”, da rađaju “snažne ljude” koji će naposljetku stvoriti “dobra vremena”.

Samo malo strpljenja.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije N1info.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.