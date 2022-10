Akcijski triler “Canary Black” snima se u središtu Zagreba

Podijeli:







Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Film "Canary Black" Pierrea Morela, s holivudskom glumicom Kate Beckinsale u glavnoj ulozi, počeo se nedavno snimati u Zagrebu koji očekuju privremene regulacije prometa, ali i dobra promocija te dugoročna korist.

Najveći filmski projekt ikad sniman u Zagrebu, počeo se snimati u Radićevoj ulici 22. listopada, a snimanje će trajati 50 dana. Tu je i Kate Beckinsale, koja se proslavila filmom “Pearl Harbor”, a sada u ulozi agentice koja se, suočena s ucjenom terorista, mora odlučiti između odanosti domovini i spašavanja muža.

Odluka da se film snima ovdje donesena je nakon što je francuski redatelj, iza kojeg stoji stoji niz uspješnica – “96 sati” s Liamom Neesonom, “From Paris with Love” s Johnom Travoltom, “Peppermint” s Jennifer Garner, “District 13” koji je producirao Luc Besson, posjetio Zagreb, koji će glumiti sebe.

“Pierre se zaljubio u Zagreb, dopalo mu se što je manji grad, kako je uređen promet i što će moći snimati po noći jer se cijeli film događa u jednoj noći”, rekao je producent MP filmske produkcije, Igor A. Nola.

Na projektu je angažirano više od 350 hrvatskih filmskih djelatnika što je, rekla je producentica Vanja Sremac, 95 posto ukupne ekipe. Bit će angažirano više od 1200 statista, a čak dvije autorske pozicije imaju hrvatske filmašice, kostimografkinja Nikolina Kostanjšek i majstorica maske i specijalnih efekata maske Tatjana Tomšić, dodala je.

Glumit će i 14 hrvatskih glumaca, a jednu od glavnih uloga ima Romina Tonković koja je odabrana na audiciji. Kaže da ima tremu što će imati tako veliku ulogu uz holivudske zvijezde, ali to smatra dobrim. Nije još smjela puno otkrivati o filmu, samo je rekla da će glumiti na engleskom, rumunjsku hakericu.

Tomislav Peleski, lokacijski menadžer, najavio je da će se velike akcijske scene snimati u središtu grada, Frankopanskoj, Ilici i na Trgu bana Jelačića, od 12. do 16. studenog, isključivo noću, u kasnovečernjim i ranojutarnjim terminima.

Objasnio je kako će privremene regulacije prometa trajati od 6. do 24. studenog, ali neće svaki dan biti isto. “Izaći ćemo maksimalno u susret građanima. Snimat ćemo na cijeloj Lenucijevoj potkovi, imamo prekrasan grad i želimo ga pokazati u najboljem svjetlu”, ustvrdio je.

Producent Carsten H. W. Lorenz rekao je da se film trebao snimati u Pragu, no na kraju je Zagreb odabran između niza opcija, od Grčke, Turske, Srbije. Zahvalio je zagrebačkim gradskim vlastima što su ih odlično prihvatili, osobito zbog kod snimanja zahtjevnih akcijskih scena poput automobilskih potjera.

Mia Pećina Drašković, voditeljica Zagrebačkog filmskog ureda kazala je kako je to najsloženiji projekt do sada u Zagrebu, pa se nada da će ga građani podržati jer je u konačnici to dobro i za sam grad. “Lokacije u Hrvatskoj gdje je sniman Winnetou još se posjećuju, a znamo što Igra prijestolja znači Dubrovniku, a što je film Nemoguća misija napravila za Prag”, istaknula je.

Direktor fotografije je Thierry Arbogast, poznat po filmovima Luca Bessona “Leon”, “Peti element”, “Nikita” i “Lucy”.