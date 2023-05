Amira Medunjanin najavila koncert u Zagrebu i poručila: “Sevdah je stanje duše”

Podijeli :

Amira Medunjanin, izvoditeljica tradicionalne bosanske pjesme - sevdalinke, u Pressingu Ilije Jandrića otkrila je što publika može očekivati od njenog skorašnjeg koncerta u Zagrebu, ali i zašto ne voli da je zovu kraljicom sevdaha.

U Areni će 8. lipnja zajedno sa simfonijskim orkestrom HRT-a održati koncert kojem se jako veseli.

“Jako sam sretna zbog ovog koncerta, dugo nisam imala solistički koncert u Zagrebu. Imali smo simfonisjki orkestar HRT-a i ja lijepi susret ali u ono pandemijsko vrijeme, ali s onim ograničenjima. Tim je sreća veća što ćemo sad imati priliku bez ikakvih ograničenja i mjera družiti se pred publikom u prekrasnoj Areni”, rekla je Medunjanin.

Priznaje da ima tremu. “Imam tremu i kad imam koncert pred 150 mjesta. To nije trema kao da se ne mogu sastaviti pola sata. Prvih pet minuta je nervoza, a onda se već energija oslobodi i sve ide svojim tokom bez problema. Problem je jedino kad pjevam jednu pjesmu na koncertu.”

Otkrila je što publika može očekivati. “Neke pjesme koje su meni bile možda preintimne da bi se tako grandiozno prikazale, sad smo ih odlučili uvrstiti.”

Koncert će se prenositi i na Hrvatskom radiju i to uživo. “To je prekrasno. To mora biti perfektno, moramo se potruditi.”

Osvrnula se na svoju bogatu karijeru. “20 predivnih godina na kojim sam neizmjerno zahvalna. Proputovala sam s predivnim glazbenicima, prošli smo cijeli svijet 2-3 puta, malo je zemalja koje nismo imali priliku posjetiti i to je meni nemjerljivo blago.”

Objasnila je kako je od ureda Europske komisije u Sarajevu došla do glazbene karijere.

“Genijalno plaćen posao i za današnje uvjete, a kamoli za tadašnje. Došao je trenutak gdje nisam mogla više sjediti na dvije stolice. Ja sam vrlo odgovorno stvorenje, radila sam vrlo odgovoran posao i morala sam donijeti odluku. Jedno je moralo ispaštati ili posao u uredu ili neću moći raditi neke koncerte koje bih voljela”, prisjetila se Medunjanin pa nastavila:

“Moj životni cilj nije bio profesionalno se baviti glazbom jer mi je to i danas, iako živim od glazbe, karijera i glazba mi nekako ne idu zajedno. Karijeru imaju bankari. Ja sam odabrala taj životni put, poslušala sam srce, grlom u jagode, što bi se reklo. Ne žalim nijednog trenutka, predivnih 20 godina.”

Nema klasično glazbeno obrazovanje, nije završila glazbenu školu i kaže da radi “sve po sluhu”.

“Imam sreću da sam u 20 godina surađivala i surađujem s fenomenalnim umjetnicima”, dodala je.

Medunjanin je što sevdah znači za nju. “Sevdah je stanje duše, sevdalinka je pjesma o ljubavi, o najdubljim ljudskim emocijama.”

Iako sama kaže da prihvaća kompliment, objasnila je zašto ne voli da je zovu kraljicom sevdaha.

“Ne postoji ništa iznad sevdaha. Vodim se definicijom da svi mi koji smo dobili neki dar od nebesa, da možemo kanalizirati te prekrasne priče do ljudi, mi smo privilegirani i trebamo biti zahvalni. Zato kažem da smo mi u službi njenog veličanstva glazbe. Biti kraljica sevdaha je potpuno oprečno.”

Osvrnula se i na Eurosong. “Drago mi je da je Let 3 predstavnik Hrvatske. Let 3 poznajem od prije i od srca im želim da prođu. Drago mi je da se to događa u Liverpoolu kojeg jako volim. Svima želim sreću.”

Kaže da sama nije razmišljala o tome da bi mogla nastupati na Eurosongu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Muž prevario ženu s konobaricom: “Objavit ću tvoje slike na internetu” U Britaniji rođena prva beba s tri roditelja Naoružan bodežima, noževima i bokserima krenuo u školu. Uhitila ga policija