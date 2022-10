Banović o kulturi u Zagrebu: Zatekli smo spaljenu zemlju koju je ostavio Bandić

Podijeli:







Kazališna redateljica, teatrologinja i redovna profesorica na ADU Snježana Banović u N1 Studiju uživo komentirala je stanje u kulturi ponajviše u Zagrebu, kao i pismo koje je uputila gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Komentirajući otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, koje je objavila na portalu Forum.tm, Snježana Banović je rekla:

“To je forma koja mi je došla kao neophodna. Pisati redovno o temama iz kulturne politike, publici dosadi pa to nekad treba staviti u žanr koji privuče više pažnje. S urednikom na Forumu sam tako odlučila da idemo u tu formu, više je poetična i bajkovita. Nisam očekivala da se gradonačelnik javi, kaže u čemu je problem. Problem nije bio u tome što sam pisala, a to je nedostatak organizacije Festivala svjetskog kazališta i u smislu festivalskih pravila, nego sam nastojala predočiti probleme zagrebačke kulture na primjeru Festivala svjetskog kazališta i s kojim se izazovima suočava nova vlast.”

Tomašević je godinama upozoravao na netransparentno upravljanje Milana Bandića, no što smo dobili novom vlašću? “Zasad još nismo vidjeli rezultate jer mislim da se predugo govori o onome što se zateklo. Naravno da smo zatekli krater, spaljenu zemlju koju je ostavio Milan Bandić. To nije teško, to je kataklizma”, rekla je Banović.

O problemima u kulturi dodaje: “Pet minuta od HNK je Kino Europa, čista makinacija Bandića da se riješi ljudi koji mu više nisu odgovarali, a u tom su trenutku imali nagradu za najbolje europsko kino. Tu se vidjelo da je jedini kriterij po kojem je Bandić 20 godina uz pomoć partnera, najviše u HDZ-u, ali nije ni SDP za pohvaliti, imao je jednu ideju – moji kadrovi naprijed, a što će napraviti, ne zanima me… Ciljevi su se ostvarivali kad je to Bandićevoj ekipi, Ljuštini, Lovriću, odgovaralo. Tu je i gđa Vrgoč koja je njegov čovjek. Nemam ništa protiv u principu, ali u ovom slučaju s Festivalom svjetskog kazališta to je netransparentno 20 godina.”

Banović je rekla da program nove gradske vlasti nije konkretan, a zagrebačka kultura vapi za konkretnom obnovom:

“Novoj vlasti zamjeram ono što je imao prethodnik jer je bio integrativan. Oni po meni ne rade dobro na integraciji struke i umjetnika u jednu prugu. Kad bi se mene pitalo, gradimo novu kulturu, nova kultura će graditi sve nas. Ali jedna lasta ne čini kulturnu politiku.”

